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Посадовця філії «Укрзалізниці» підозрюють у схемі зі збитками на 48 млн грн

Слідство стверджує, що директор філії організував 184 аукціони із заниженням вартості користування вагонами. 

Посадовця філії «Укрзалізниці» підозрюють у схемі зі збитками на 48 млн грн
Фото: прокуратура

Директору однієї з філій «Укрзалізниці» повідомили про підозру у справі про заниження вартості користування вантажними напіввагонами. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

За даними слідства, у травні-серпні 2025 року посадовець організував 184 аукціони через систему «Прозорро.Продажі». За внутрішніми правилами «Укрзалізниці», торги мали проходити у форматі «англійського» аукціону — на підвищення ціни.

Натомість, як стверджує слідство, торги провели за «голландською» моделлю, коли ціна поступово знижується. При цьому попит на напіввагони в той період не падав, а зростав, тож економічних підстав знижувати вартість користування вагонами не було.

У прокуратурі заявляють, що через це окремі компанії отримали можливість користуватися майном «Укрзалізниці» на невигідних для товариства умовах. Сума встановлених збитків перевищує 48 млн грн.

Посадовцю інкримінують заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану. Прокуратура просить суд взяти його під варту та відсторонити від посади.

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