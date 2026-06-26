З 1 липня стартує спеціальна вступна кампанія для бойових медиків, які не мають профільної освіти

Бойові медики Сил оборони України, які не мають профільної медичної освіти, зможуть здобути фаховий ступінь або вищу освіту за адаптованими програмами, повідомляє Міноборони.
З 1 липня розпочинається цільова вступна кампанія для розвитку кадрового потенціалу військової медицини, яку розробили Міністерство оборони України спільно з Міністерством охорони здоров’я України та іншими державними органами.
Особливість ініціативи – навчання без відриву від виконання службових обов'язків, вступ за результатами співбесіди (без складання НМТ), а також офіційне визнання вже набутого бойового досвіду та практичних компетентностей.
Участь у програмі можуть взяти військовослужбовці, які:
- проходять службу на посаді бойового медика;
- мають статус учасника бойових дій;
- мають документ про повну загальну середню освіту або диплом молодшого спеціаліста/ фахового молодшого бакалавра (зі спеціальності «Медсестринство»);
- мають сертифікат про проходження підготовки за фахом «бойовий медик»;
- не здобували раніше профільної медичної освіти.
Навчання здійснюється за спеціально адаптованими освітніми програмами у закладах фахової передвищої та вищої медичної освіти.
У вступній кампанії беруть участь 10 закладів освіти:
- Буковинський державний медичний університет;
- Черкаська медична академія;
- Львівська медична академія імені Андрея Крупинського;
- Львівський медичний фаховий коледж післядипломної освіти;
- Волинський медичний інститут;
- Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова;
- Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського;
- Івано-Франківський національний медичний університет;
- Одеський національний медичний університет;
- Полтавський державний медичний університет.
Завдяки програмі чинні бойові медики зможуть без відриву від проходження військової служби отримати:
- диплом бакалавра за спеціальністю «Медсестринство», спеціалізація І5.02 «Екстрена медицина» за освітньо-професійною програма «Екстрена медицина/парамедик».
- диплом фахового молодшого бакалавра за спеціальністю І5 «Медсестринство» за освітньо-професійною програмою «Сестринська справа».
Очікується, що реалізація програми сприятиме підвищенню якості медичного забезпечення у Силах оборони України, посиленню кадрового потенціалу військової медицини та розвитку сучасної системи підготовки медичних фахівців з урахуванням досвіду війни.
Спеціальна програма передбачає механізми визнання раніше набутих компетентностей та практичного досвіду бойових медиків відповідно до вимог законодавства у сфері освіти.
Більш детально з інформацією щодо умов вступу, переліку закладів освіти та порядку відбору кандидатів можна ознайомитися на сайті Міністерства охорони здоров’я України.