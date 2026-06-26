З 1 липня стартує спеціальна вступна кампанія для бойових медиків, які не мають профільної освіти

У вступній кампанії беруть участь 10 закладів медичної освіти: університети, академії, інститут і коледж післядипломної освіти.

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Бойові медики Сил оборони України, які не мають профільної медичної освіти, зможуть здобути фаховий ступінь або вищу освіту за адаптованими програмами, повідомляє Міноборони.

З 1 липня розпочинається цільова вступна кампанія для розвитку кадрового потенціалу військової медицини, яку розробили Міністерство оборони України спільно з Міністерством охорони здоров’я України та іншими державними органами.

Особливість ініціативи – навчання без відриву від виконання службових обов'язків, вступ за результатами співбесіди (без складання НМТ), а також офіційне визнання вже набутого бойового досвіду та практичних компетентностей.

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Участь у програмі можуть взяти військовослужбовці, які:

проходять службу на посаді бойового медика;

мають статус учасника бойових дій;

мають документ про повну загальну середню освіту або диплом молодшого спеціаліста/ фахового молодшого бакалавра (зі спеціальності «Медсестринство»);

мають сертифікат про проходження підготовки за фахом «бойовий медик»;

не здобували раніше профільної медичної освіти.

Навчання здійснюється за спеціально адаптованими освітніми програмами у закладах фахової передвищої та вищої медичної освіти.

У вступній кампанії беруть участь 10 закладів освіти:

Буковинський державний медичний університет;

Черкаська медична академія;

Львівська медична академія імені Андрея Крупинського;

Львівський медичний фаховий коледж післядипломної освіти;

Волинський медичний інститут;

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова;

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського;

Івано-Франківський національний медичний університет;

Одеський національний медичний університет;

Полтавський державний медичний університет.

Завдяки програмі чинні бойові медики зможуть без відриву від проходження військової служби отримати:

диплом бакалавра за спеціальністю «Медсестринство», спеціалізація І5.02 «Екстрена медицина» за освітньо-професійною програма «Екстрена медицина/парамедик».

диплом фахового молодшого бакалавра за спеціальністю І5 «Медсестринство» за освітньо-професійною програмою «Сестринська справа».

Очікується, що реалізація програми сприятиме підвищенню якості медичного забезпечення у Силах оборони України, посиленню кадрового потенціалу військової медицини та розвитку сучасної системи підготовки медичних фахівців з урахуванням досвіду війни.

Спеціальна програма передбачає механізми визнання раніше набутих компетентностей та практичного досвіду бойових медиків відповідно до вимог законодавства у сфері освіти.

Більш детально з інформацією щодо умов вступу, переліку закладів освіти та порядку відбору кандидатів можна ознайомитися на сайті Міністерства охорони здоров’я України.