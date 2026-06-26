СБУ дронами уразила два російські судна військового забезпечення та засоби ППО в Керчі

Вартість кожного з цих суден становить сотні мільйонів доларів.

Служба безпеки України прозвітувала про дронове ураження двох російських суден військового забезпечення та засобів ППО в Керчі.

«Виконуючи поставлені Президентом України Володимиром Зеленським завдання у межах 40-денної операції впливу на рф, воїни "Альфи" СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу "Затока" в тимчасово окупованій Керчі. Також були уражені засоби протиповітряної оборони російських військ у районі Керченської протоки», – розповіли у пресслужбі СБУ.

Українські дрони вдарили по кабельних кораблях проєкту 15310 «Волга» та «Вятка», а також по вантажопасажирському порому «Петропавловск», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа.

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Ураження у Криму

«Волга» та «Вятка» будувалися для міноборони Росії, вони призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження «Гармонія» для підводної військової розвідки. Крім того, вони можуть встановлювати неконтактні міни для ураження кораблів, підводних трубопроводів, кабелів та інших об'єктів критичної інфраструктури. Вартість кожного з цих суден становить сотні мільйонів доларів.

Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки.

У СБУ зазначають, що системна робота СБУ з ураження російської військової інфраструктури в тимчасово окупованому Криму позбавляє ворога можливості використовувати півострів як логістичний і військовий хаб, а знищення засобів ППО відкриває шлях для нових високоточних ударів. Виведення з ладу кораблів і портової інфраструктури підриває спроможності окупантів забезпечувати своє угруповання.