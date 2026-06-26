ООН призупинила супровід суден через Ормузьку протоку після нападу на корабель

Міжнародна морська організація ООН (IMO) призупинила операцію із супроводу суден через Ормузьку протоку після повідомлення про напад на один із кораблів.

Про це пише Reuters.

Тайванська судноплавна компанія Evergreen Marine повідомила, що її судно Ever Lovely, яке ходить під прапором Сінгапуру, було уражене поблизу узбережжя Оману «невідомим об'єктом» під час проходження маршрутом, рекомендованим британським Морським торговельним координаційним центром (UKMTO). Компанія Evergreen повідомила, що удар припав по правому борту судна, а первинний огляд виявив пошкодження вікон ходового містка.

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«Екіпаж, судно та вантаж перебувають у безпеці», — йдеться в повідомленні компанії. Там також зазначили, що судно вже благополучно залишило Ормузьку протоку.

Джерело у сфері безпеки припустило, що корабель, найімовірніше, був атакований безпілотником.

Раніше UKMTO повідомив, що одне із суден було уражене снарядом через кілька годин після того, як Тегеран попередив судноплавні компанії не використовувати маршрути, які не були схвалені Іраном. Двоє американських посадовців повідомили Reuters, що по судну відкрив вогонь Іран.

Водночас Іранське управління Ормузької протоки, створене Тегераном для контролю проходу суден через протоку, заявило, що безпечний прохід гарантується лише для кораблів, які користуються визначеними ним маршрутами.

До цього моменту IMO допомагала вивести з Ормузької протоки сотні суден і тисячі моряків, які залишалися заблокованими там протягом кількох місяців після початку війни 28 лютого.

Генеральний секретар IMO Арсеніо Домінгес заявив, що вирішили тимчасово призупинити реалізацію цієї операції, щоб «переконатися, що всі необхідні гарантії безпеки для суден із нашого списку евакуації та інших кораблів у регіоні залишаються чинними».

В IMO уточнили, що атаковане судно не брало участі в програмі евакуації, яку організація запустила у вівторок.

Програма є добровільною і дозволяє суднам залишати Перську затоку двома маршрутами: через іранські або оманські територіальні води під наглядом США.