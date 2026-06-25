Рада ЄС продовжила економічні санкції проти Росії ще на рік

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Рада Євросоюзу 25 червня продовжила обмежувальні заходи проти Росії ще на 12 місяців — до 31 липня 2027 року.

Про це ідеться на сайті Ради ЄС.

Це рішення ухвалили після засідання Європейської ради 18-19 червня 2026 року, де лідери ЄС погодили це подовження.

Економічні санкції Євросоюз уперше запровадив у 2014 році, а після лютого 2022 року суттєво розширив у відповідь на повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну.

Наразі обмеження охоплюють ключові сектори російської економіки:

торгівля і фінанси: діє заборона на проведення операцій з низкою фінансових установ та криптопровайдерів у Росії та третіх країнах;

енергетика: під забороною перебуває імпорт і транзит морської сирої нафти та окремих нафтопродуктів з РФ до ЄС;

технології: обмеження стосуються технологій подвійного призначення;

інформаційний простір: ЄС зупинив мовлення та анулював ліцензії кількох кремлівських пропагандистських медіа, які поширювали дезінформацію.

Крім того, чинні правила містять спеціальні заходи для протидії обходу санкцій. Євросоюз планує залишати ці обмеження в силі і готовий запроваджувати нові інструменти тиску доти, доки Росія продовжуватиме порушувати норми міжнародного права та застосовувати силу проти України.