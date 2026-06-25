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Рада ЄС продовжила економічні санкції проти Росії ще на рік

Вони охоплюють ключові сектори російської економіки.

Рада ЄС продовжила економічні санкції проти Росії ще на рік
європейська санкції проти Росії
Фото: detector.media

Рада Євросоюзу 25 червня продовжила обмежувальні заходи проти Росії ще на 12 місяців — до 31 липня 2027 року. 

Про це ідеться на сайті Ради ЄС.

Це рішення ухвалили після засідання Європейської ради 18-19 червня 2026 року, де лідери ЄС погодили це подовження.

Економічні санкції Євросоюз уперше запровадив у 2014 році, а після лютого 2022 року суттєво розширив у відповідь на повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну.

Наразі обмеження охоплюють ключові сектори російської економіки:

  • торгівля і фінанси: діє заборона на проведення операцій з низкою фінансових установ та криптопровайдерів у Росії та третіх країнах;
  • енергетика: під забороною перебуває імпорт і транзит морської сирої нафти та окремих нафтопродуктів з РФ до ЄС;
  • технології: обмеження стосуються технологій подвійного призначення;
  • інформаційний простір: ЄС зупинив мовлення та анулював ліцензії кількох кремлівських пропагандистських медіа, які поширювали дезінформацію.

Крім того, чинні правила містять спеціальні заходи для протидії обходу санкцій. Євросоюз планує залишати ці обмеження в силі і готовий запроваджувати нові інструменти тиску доти, доки Росія продовжуватиме порушувати норми міжнародного права та застосовувати силу проти України.

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