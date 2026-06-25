​Apple прибрала з AppStore "ВКонтакте", "Одноклассники" та Mail.ru

Із магазину застосунків App Store, яким користуються власники смартфонів IPhone та іншої продукції компанії Apple, 25 червня зникли застосунок російської соціальної мережі "ВКонтакте", застосунок електронної пошти Mail.ru, а також ще кілька програм холдингу VK. Також став недоступним застосунок соцмережі "Одноклассники".
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
У компанії Apple не називали причину видалення програм.
У російському міністерстві цифрового розвитку, зв’язку та масових комунікацій назвали рішення "політично вмотивованим". А речник Путіна Дмітрій Пєсков закликав росіян відмовитися від IPhone.
Раніше Apple також прибрала з App Store російський месенджер Max.
- В Україні соцмережі "ВКонтакте", "Однокласники" та поштовий сервіс Mail.ru були офіційно заборонені указом президента від 15 травня 2017 року. Заборона діє й сьогодні, а в березні 2026 році Європейський суд з прав людини підтвердив її законність, визнавши скарги користувачів неприйнятними.