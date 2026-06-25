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​Apple прибрала з AppStore "ВКонтакте", "Одноклассники" та Mail.ru

Раніше з App Store також вилучили російський месенджер Max. 

​Apple прибрала з AppStore "ВКонтакте", "Одноклассники" та Mail.ru
Ілюстративне фото
Фото: vk.com/mdk

Із магазину застосунків App Store, яким користуються власники смартфонів IPhone та іншої продукції компанії Apple, 25 червня зникли застосунок російської соціальної мережі "ВКонтакте", застосунок електронної пошти Mail.ru, а також ще кілька програм холдингу VK. Також став недоступним застосунок соцмережі "Одноклассники".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

У компанії Apple не називали причину видалення програм.

У російському міністерстві цифрового розвитку, зв’язку та масових комунікацій назвали рішення "політично вмотивованим". А речник Путіна Дмітрій Пєсков закликав росіян відмовитися від IPhone.

Раніше Apple також прибрала з App Store російський месенджер Max. 

  • В Україні соцмережі "ВКонтакте", "Однокласники" та поштовий сервіс Mail.ru були офіційно заборонені указом президента від 15 травня 2017 року. Заборона діє й сьогодні, а в березні 2026 році Європейський суд з прав людини підтвердив її законність, визнавши скарги користувачів неприйнятними.
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