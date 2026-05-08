Reuters: Трамп повезе на саміт у Пекін керівників Apple, Nvidia та Boeing

У Білому домі скоротили кількість представників американської делегації, які поїдуть у Пекін.

Президент США Дональд Трамп спілкується з президентом Китаю Сі Цзіньпіном після їхньої зустрічі на базі ВПС у Пусані, Південна К

Білий дім запросив обмежену групу керівників провідних американських компаній супроводжувати президента США Дональда Трампа під час його запланованого візиту до Пекіна 14–15 травня.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на поінформовані джерела.

За даними співрозмовників агентства, адміністрація США разом із Міністерством фінансів розглядала можливість залучення представників приблизно десяти великих компаній. Це суттєво менше, ніж під час візиту Трампа до Китаю у 2017 році, коли його супроводжували 29 топменеджерів.

Серед запрошених, за інформацією джерел і видання Semafor, можуть бути керівники таких корпорацій, як Nvidia, Apple, Qualcomm, Citigroup та Boeing. Очікується, що бізнес-лідери візьмуть участь у державній вечері, яку організує голова КНР Сі Цзіньпін.

Водночас джерела зазначають, що запрошення були надіслані в останній момент, що пов’язано з внутрішніми розбіжностями в адміністрації США щодо формату делегації та складу учасників.

Для порівняння, під час нещодавніх візитів інших західних лідерів до Китаю бізнес-делегації були значно масштабнішими. Зокрема, прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера супроводжували близько 60 представників бізнесу та культури, а канцлер Німеччини Фрідріх Мерц — 29 керівників великих компаній.

Експерти вважають, що невеликий склад американської делегації може свідчити про стримані очікування від переговорів.

Очікується, що під час саміту сторони обговорять торговельні відносини, зокрема можливе продовження тимчасового перемир’я в торговельній війні та експортні обмеження. Китай, за даними джерел, наполягає на продовженні домовленостей щонайменше на рік, тоді як США пропонують шість місяців.

Окремо Пекін, як стверджують співрозмовники, прагне домогтися від Вашингтона зобов’язань не вводити нові обмеження, зокрема у сфері експорту технологій, а також послабити чинні санкції щодо обладнання для виробництва мікросхем.

Візит також може стати ключовим для відновлення великих комерційних контрактів, зокрема потенційного нового замовлення китайських авіакомпаній на літаки Boeing після перерви з 2017 року.