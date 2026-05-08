ЗМІ інформують про захоплення заручників у банку на заході Німеччини

Один із заручників є водієм автомобіля для перевезення готівки.

Поліція повідомила про ймовірне захоплення заручників групою зловмисників у банку міста Зінціг на заході Німеччини. Про це повідомляє DW.

Поліція оточила територію навколо банку і заявляє, що за межами периметра загрози для людей немає.

За інформацією ЗМІ, чоловік підійшов до співробітника біля банку, почав йому погрожувати та силоміць загнав чоловіка всередину. Обидва, ймовірно, перебувають у сховищі.

Влада оточила весь центр міста та викликала спецпідрозділи.