Нові підозри отримали шахраї на Прикарпатті, які крали гроші з банківських карток

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури повідомили про нові підозри групі кібершахраїв із Коломийського району, яку викрили у січні цього року.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Наразі встановлено 33 потерпілих із різних регіонів України, серед яких – пенсіонери та військовослужбовці. Загальна сума викрадених коштів становить майже мільйон гривень.

За даними слідства, упродовж 2024–2025 років п’ятеро мешканців Коломийського району віком від 20 до 24 років отримували доступ до онлайн-банкінгу клієнтів державного банку та викрадали гроші з рахунків.

Схему організували двоє жителів села Турка віком 20 та 23 роки, які залучили ще трьох знайомих із навколишніх населених пунктів.

Підозрювані купували в Telegram бази даних клієнтів банку з логінами, паролями до мобільних застосунків і PIN-кодами карток. Використовуючи ці дані, вони входили в чужі акаунти інтернет-банкінгу зі своїх смартфонів. Оскільки вхід здійснювався з нових пристроїв, система надсилала код підтвердження власникам рахунків. За даними слідства, підозрювані діяли переважно вночі, розраховуючи, що люди спросоння підтвердять вхід. Отримавши доступ до акаунтів, вони блокували вхід для справжніх власників та виводили кошти невеликими сумами – переважно до 500 грн.

Для приховування руху грошей залучили ще сімох знайомих, на чиї рахунки переказували викрадене. Надалі кошти переводили на рахунки підозрюваних, знімали готівкою та розподіляли між собою. Гроші витрачали на розваги та азартні ігри.