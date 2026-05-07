В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: Сьогодні українські далекобійні санкції знов у Пермі. Це понад 1500 км від нашого кордону

Звертаючись до російського керівництва, президент України зазначив, що треба встановлювати мир, а не бігати по столицях світу з благаннями про паузу на 9 травня.

Зеленський: Сьогодні українські далекобійні санкції знов у Пермі. Це понад 1500 км від нашого кордону
Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Вдень 7 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні українські далекобійні санкції знов у Пермі: це понад 1500 кілометрів від нашого кордону. 

Він нагадав, що нещодавно були й важливі результати в Челябінську – до 1800 кілометрів, – а також у Єкатеринбурзі – майже 2 тисячі кілометрів. Відчували наслідки української далекобійності і в Новоросійську, Кримську, Туапсе, Самарській та Нижньогородській областях.

“Ми неодноразово пропонували російському керівництву рухатися назустріч миру. У відповідь отримали лише нові російські удари. Отже, саме тому українські далекобійні санкції рухаються назустріч віддаленим російським точкам, які мають стосунок до воєнної промисловості Росії, інфраструктури війни та фінансування агресії”, – написав Зеленський. 

Він зазначив, що кожного дня Росія може зробити вибір і зупинити свою війну. 

“І не на кілька годин, щоб отримати наш дозвіл на проведення параду в Москві, а так, щоб берегти життя людей. Треба цінувати людей, а не паради. Треба встановлювати мир, а не бігати по столицях світу з благаннями про паузу на 9 травня. Мир потрібен. Дякую всім, хто допомагає Росії це усвідомити”, – написав глава держави.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies