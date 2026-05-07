Звертаючись до російського керівництва, президент України зазначив, що треба встановлювати мир, а не бігати по столицях світу з благаннями про паузу на 9 травня.

Вдень 7 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні українські далекобійні санкції знов у Пермі: це понад 1500 кілометрів від нашого кордону.

Він нагадав, що нещодавно були й важливі результати в Челябінську – до 1800 кілометрів, – а також у Єкатеринбурзі – майже 2 тисячі кілометрів. Відчували наслідки української далекобійності і в Новоросійську, Кримську, Туапсе, Самарській та Нижньогородській областях.

“Ми неодноразово пропонували російському керівництву рухатися назустріч миру. У відповідь отримали лише нові російські удари. Отже, саме тому українські далекобійні санкції рухаються назустріч віддаленим російським точкам, які мають стосунок до воєнної промисловості Росії, інфраструктури війни та фінансування агресії”, – написав Зеленський.

Він зазначив, що кожного дня Росія може зробити вибір і зупинити свою війну.

“І не на кілька годин, щоб отримати наш дозвіл на проведення параду в Москві, а так, щоб берегти життя людей. Треба цінувати людей, а не паради. Треба встановлювати мир, а не бігати по столицях світу з благаннями про паузу на 9 травня. Мир потрібен. Дякую всім, хто допомагає Росії це усвідомити”, – написав глава держави.