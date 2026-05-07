На Дніпропетровщині колишньому голові однієї із сільських громад Павлоградського району повідомили про підозру через закупівлю модульних укриттів для гімназії, які, за даними слідства, не придатні для захисту людей під час обстрілів.

Слідство стверджує, що у 2023 році посадовець уклав договір на придбання трьох укриттів для навчального закладу, який розташований у районі з постійною загрозою атак. За технічними вимогами споруди мали бути заглибленими під землю, укріпленими бетонними конструкціями та вміщувати до 150 людей.

Експертизи встановили, що укриття не відповідають вимогам ДСТУ та не мають необхідних захисних властивостей. Попри це, за версією слідства, тодішній голова громади підписав акти приймання та забезпечив оплату підряднику.

Колишньому посадовцю інкримінують зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Слідчі вирішують питання про запобіжний захід.