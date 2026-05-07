Нова редакція ЦК: звільнення від аліментів може стати інструментом маніпуляцій та ризиком для дітей

Запропонована стаття 1636 проєкту нової редакції Цивільного кодексу дозволяє через суд звільнити платника аліментів від обов’язку утримувати дитину, якщо дохід одержувача перевищує його власний.

Про це у коментарі LB.ua заявила керуючий партнер Адвокатського об’єднання «Прилуцька & Партнери» Ніна Прилуцька.

«Редакція проєкту ЦК 15150 розширює права дітей. Водночас вона зберігає обов’язки батьків по їх утриманню. Законодавець поряд із обов’язком батьків утримувати дитину встановив також право дитини на утримання від своїх батьків та інших членів сім’ї або родичів. Такі підходи є кардинально різними. Обов’язок — це визначена законом необхідність, за невиконання якої передбачена відповідальність. А право — лише можливість, якою можна скористатися або ні», — пояснює адвокат.

За її словами, належне та справедливе визначення розміру аліментів сьогодні є важливим елементом захисту прав дитини. Воно гарантує їй передбачуваний рівень фінансової підтримки. Приблизно схожі підходи залишаються закріпленими і у новій редакції — у статті 1649 проєкту.

«Новелою для аліментів є можливість звільнити через суд платника від обов’язку надавати утримання. Це можливо, якщо дохід одержувача аліментів перевищує дохід платника і повністю забезпечує його потреби. Ризиком такої норми є зловживання з боку платника. Він може надати неправдиву інформацію щодо своїх доходів, обмежившись лише офіційними», — наголошує адвокат.

Водночас питання доказовості залишається відкритим. Нова стаття проєкту ЦК, як і чинний Сімейний кодекс, визначає обставини, які враховує суд при встановленні розміру аліментів. Зокрема, суд не обмежується розміром заробітку платника, якщо встановлено здійснення ним витрат, що перевищують його дохід. І щодо яких він не довів джерело походження коштів. Проте сьогодні суди рідко застосовують цю норму. А платники часто приховують реальні доходи. Тож без зміни підходів судової практики ситуація навряд чи зміниться.

«З іншого боку, сьогодні є багато випадків, коли мама або тато, з якими проживає дитина, не потребують додаткової допомоги від іншого з батьків. Проте «принципово» вимагають аліменти і ставлять другого з батьків у залежність. У формі шантажу усувають від виховання. Маніпулюють при виборі методів виховання, місця проживання, навчання», — зазначає адвокат.

Вона нагадує, що законодавець передбачив можливість повторного звернення за аліментами. Це можливо, якщо одержувач перестав отримувати дохід або його дохід зменшився. Тож завдяки усуненню обов’язку сплати аліментів у певних випадках може зберегтися право на спілкування з дитиною без зайвих маніпуляцій. Однак усе залежатиме від того, як ця норма тлумачитиметься на рівні судової практики.

«Сподіваюся, що ця норма буде використовуватися не на шкоду дитині. А лише як можливість в екстрених, виключних випадках», — додала адвокат.

