​СБУ затримала трьох блогерів, які "зливали" позиції Сил оборони

Затримано трьох блогерів, які поширювали координати українських захисників у різних регіонах нашої держави. Ці дані росіянии потенційно могли використати для підготовки нових та коригування повторних обстрілів України.

Про це повідомила Служба безпеки.

Так, на Донеччині викрито місцевого жителя, який "підсвічував" маршрути руху і тимчасового базування військових колон у Краматорську. Як встановило розслідування, відповідну інформацію блогер публікував у вигляді відеофайлів на власній сторінці у ТікТок, яка отримала майже 100 тис. переглядів.

У Чернігівській області затримано ще двох фігурантів, які адміністрували багатотисячні Телеграм-канали для поширення локацій українських військ та правоохоронців. Так, один із них поширив серед 17 тис. підписників координати блокпостів та маршрути переміщення поліцейських патрулів. Інший зловмисник – місцевий ухилянт, який переховувався вдома від мобілізації, - розповсюджував на своїй сторінці із майже 6 тис. підписників напрямки руху мобільних груп ТЦК.

Під час обшуків у затриманих виявлено смартфони та комп’ютерну техніку, яку вони використовували для "зливу" геолокацій Сил оборони. Експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів на користь Росії.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період); ч. 2 ст. 114-2 (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.