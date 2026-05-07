ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог вдарив дронами по Харкову (доповнено)

Пошкоджено не менше 10 осель. 

Вранці 7 травня росіяни атакували дронами Новобаварський район Харкова. Постраждали п'ятеро людей, зокрема жінка 70 років – у неї гостра реакція на стрес, повідомили начальник ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов у Telegram.

Підрозділи ДСНС гасять пожежу в приватному будинку. Є й інші пошкодження – загалом 10 будинків і авто. 

Спершу було відомо про одну потерпілу, згодом з'явилася інформація про ще чотирьох. Серед потерпілих – дівчата 15 і 7 років.

"До медиків також звернулися 60-річний чоловік і 47-річна жінка. Стан їхнього здоров'я задовільний, наразі госпіталізації не потребують", – сказав Синєгубов.

Внаслідок удару постраждав кіоск

Ранком четверга Росія запустила дрони на різні регіони України: загроза станом на 10:50 була, зокрема, для Миколаївської і Херсонської областей.

На Дніпро ворог запустив балістику.

