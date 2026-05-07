Чоловіка затримали під час продажу метафіну одному з військовослужбовців.

У Державній прикордонній службі повідомили про викриття схеми збуту наркотиків серед військовослужбовців.

Оперативники внутрішньої безпеки 79-го прикордонного загону (підрозділ “Південь”) затримали порушника, який постачав та продавав метадон військовослужбовцям Сил оборони України.

Підозрюваний, перебуваючи на замісній підтримувальній терапії, отримував метадон у пігулках та збував його серед представників Сил оборони України.

Чоловіка затримали під час продажу 100 пігулок “метафіну” одному з військовослужбовців. За одну пігулку 25 мг наркоторговець правив ціну 100 грн.

Під час обшуків правоохоронці вилучили ампули та пігулки з наркотичними речовинами, готівку, мобільні телефони та інші докази. Затриманому готують повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.