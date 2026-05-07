Він стверджує, що мав до потерпілого "особисту неприязь".

ДБР затримало військового, який 1 травня побив побратима. У оприлюдненому бюро відео затриманий стверджував, що з власної ініціативи організував шикування всього особового складу.

"Маючи особисту неприязнь" до одного військового, він "наніс йому тяжкі тілесні пошкодження", сказав він. У ДБР зазначили, що після побиття нападник пішов у СЗЧ.

Підозрюваним є військовослужбовець військової частини, що дислокується в Дніпропетровській області.

"За даними слідства, чоловік, попри те що мав найнижче військове звання та статус, намагався встановити серед особового складу власні «порядки», аби інші військові беззаперечно виконували його вказівки. Для цього він вирішив провести показове шикування та продемонструвати, що чекає на тих, хто відмовиться йому підкорятися", – повідомили в бюро.

Після побиття на шикуванні потерпілий втратив свідомість. Нападник зв'язав йому руки і продовжив побиття.

"Спроби інших бійців втрутитися та припинити насильство зловмисник агресивно придушував. Водночас одному з військових він наказав знімати все на телефон. Після інциденту потерпілого госпіталізували. Йому надано необхідну медичну допомогу, наразі його стан оцінюється як задовільний", – йдеться у повідомленні.

Контекст

Днями у мережі поширили інформацію про побиття військового під час шикування в Дніпрі. Зокрема, розповсюджували непідтверджену інформацію про те, що нападником є командир 155-ої бригади. Військова служба правопорядку спростувала це, заявивши, що побиття влаштував оператор БпЛА.