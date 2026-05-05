​Григорій Шаповал, речник ОК «Схід»: «По всій Покровсько-Мирноградській агломерації ворог збирає величезні сили»

Пробують рити нори і рухатися під прикриттям «зеленки»
Що зараз спостерігаєте на Добропільському напрямку, чи дійсно ворог планує зробити його одним з основних для удару в своїй літній кампанії і тому накопичує там людей та техніку?
Ворог намагається по всій лінії фронту накопичувати свої війська, угруповання. Але мусять підтягувати й резерви, бо щодня зазнають великих втрат, навіть намагаючись просто закріпитися в населених пунктах. У цьому не можу виокремити якийсь певний напрямок – Добропілля, Родинське, Гришине чи інші точки Покровської агломерації. Ворог просто намагається штурмувати, і навіть не за рахунок накопичення сил, а тому що поліпшилися погодні умови і з’явилася «зеленка». Тож вже використовує малу моторизовану техніку, артилерію і групами намагається заходити і закріплюватися. Але Сили оборони завдяки постійній розвідці, аеророзвідці та взаємодії між підрозділами своєчасно його відстежують і знищують.
Наскільки росіяни активізувалися, скільки атак відбивається щодня?
Ситуація міняється, бо досі ворог пішим ходом намагався закріплятися, інфільтруватися, а зараз застосовує малу моторизовану (а в деяких випадках і військову) техніку. Загалом протягом 4-го травня на Покровському напрямку наші захисники зупинили 24 штурмові дії.
Звісно, на Покровському напрямку, по всій Покровсько-Мирноградській агломерації ворог збирає величезні сили. В усіх населених пунктах, які прилягають до Покровська, йдуть важкі бої, але повторю: наші Сили оборони займають визначені рубежі, працює розвідка, артилерія і Сили безпілотних систем.
Яку техніку застосовують? Після мотоциклів, багі, квадроциклів щось нове вигадали?
Ні, на мотоцикли і квадроцикли досить активно застосовуються поміж посадками, лісосмугами. Також НРК, але в меншій кількості. Основна їхня сила – моторизована техніка.
НРК – саме для штурмових дій?
Ні, більше для підвезення БК, забезпечення живої сили необхідним.
Про важку техніку вже не йдеться?
Якщо танк виїжджає, наші пілоти його відразу визначають і два-три FPV вистачає, щоб його спалити. В окремих випадках їх застосовують, але це вже не так актуально. Найгіршими засобами ураження з їхнього боку є КАБи і ФАБи. Намагаються руйнувати ними всі наші укриття, добре, що це зброя не високоточна. Просто цих бомб у росіян величезна кількість, і вони по усіх напрямках хоч і відстежуються, та все одно створюють проблему.
Сили оборони тримають визначені рубежі у північній частині Покровська
Що зараз відбувається у Покровську?
Сили оборони тримають визначені рубежі у північній частині міста. Тривають постійні штурмові дії і ситуація досить-таки загострюється у населених пунктах Гришине та Родинське, що прилягають до Покровська. Ворог намагається накопичувати сили і розвинути наступ, закріпитися і знищується, наскільки це можливо.
Намагаються закріпитися, в першу чергу, щоб розрахунки «Рубікона» розташовувати ближче до нас?
Так, але є наразі сіра зона, в яку зі змінним успіхом заходять то наші, то їхні, і в цій сірій зоні, звісно, можуть затримуватися їхні пілоти і, можливо, якісь піхотні групи. Пробують у якихось будівлях, підвалах закріплюватися. Але коли їм скидають харчі тощо, вони виходять, ми їх відстежуємо й уражаємо.
Намагаються так звані нори створювати, вкопуватися. Але для цього потрібен час, а за сучасних технологій його просто немає, ми бачимо, що відбувається у смузі боєзіткнення 24/7.
За даними командувача СБС, протягом останніх п'яти місяців втрати російської армії стабільно перевищували темпи їхньої мобілізації. На практиці це відчувається чи мають людей для «м’ясних» атак ще досить?
Що ворог знищується у величезній кількості і новобранців не встигають мобілізувати і підготувати мінімально – інформація достовірна. Але це – в середньому по всій лінії фронту і наразі якогось зменшення кількості живої сили на цьому напрямку не відчувається аж так очевидно. Та й у війні технологій використання величезної маси людей не завжди дає перевагу.
Як командування оцінює ситуацію і чого очікує на цьому відтинку фронту в найближчі тижні?
Ми готові до будь яких дій ворога, наше командування готується до різних варіантів перебігу подій і розглядає п’ять-шість можливих сценаріїв розвитку.