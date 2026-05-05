Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов'язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
​Григорій Шаповал, речник ОК «Схід»: «По всій Покровсько-Мирноградській агломерації ворог збирає величезні сили»

Росіяни активізувалися на Добропільському напрямку й стягують туди додаткові резерви. У південно-східній частині Покровська противник намагається накопичити важку техніку, зокрема, артилерію та танки, повідомляє Оперативне командування «Схід». Загострюється ситуація у районі населених пунктів Гришине та Родинське: противник намагається розвинути наступ та закріпитися.

Про те, що противник повернувся до задуму захопити Покровськ і наразі його основна мета – витіснити Сили оборони з північних околиць міста та просунутися в напрямку селища Шевченко, днями повідомляв на своїй сторінці у Фейсбуці 7-й корпус швидкого реагування ДШВ, який протистоїть підрозділам РФ на цьому напрямку. Командир корпусу бригадний генерал Євген Ласійчук провів низку нарад з підрозділами, які діють у смузі відповідальності, щоб синхронізувати подальші дії з оборони усієї Покровської агломерації.

Що зараз відбувається навколо Покровська і які очікування українського командування у цій точці фронту, LB.ua запитав речника ОК «Схід» Григорія Шаповала.

речник ОК 'Схід' Григорій Шаповал
Фото: скрин відео
Пробують рити нори і рухатися під прикриттям «зеленки»

Що зараз спостерігаєте на Добропільському напрямку, чи дійсно ворог планує зробити його одним з основних для удару в своїй літній кампанії і тому накопичує там людей та техніку?

Ворог намагається по всій лінії фронту накопичувати свої війська, угруповання. Але мусять підтягувати й резерви, бо щодня зазнають великих втрат, навіть намагаючись просто закріпитися в населених пунктах. У цьому не можу виокремити якийсь певний напрямок – Добропілля, Родинське, Гришине чи інші точки Покровської агломерації. Ворог просто намагається штурмувати, і навіть не за рахунок накопичення сил, а тому що поліпшилися погодні умови і з’явилася «зеленка». Тож вже використовує малу моторизовану техніку, артилерію і групами намагається заходити і закріплюватися. Але Сили оборони завдяки постійній розвідці, аеророзвідці та взаємодії між підрозділами своєчасно його відстежують і знищують.

Наскільки росіяни активізувалися, скільки атак відбивається щодня?

Ситуація міняється, бо досі ворог пішим ходом намагався закріплятися, інфільтруватися, а зараз застосовує малу моторизовану (а в деяких випадках і військову) техніку. Загалом протягом 4-го травня на Покровському напрямку наші захисники зупинили 24 штурмові дії.

Звісно, на Покровському напрямку, по всій Покровсько-Мирноградській агломерації ворог збирає величезні сили. В усіх населених пунктах, які прилягають до Покровська, йдуть важкі бої, але повторю: наші Сили оборони займають визначені рубежі, працює розвідка, артилерія і Сили безпілотних систем.

Фото: facebook/Оперативне командування 'Схід'

Яку техніку застосовують? Після мотоциклів, багі, квадроциклів щось нове вигадали?

Ні, на мотоцикли і квадроцикли досить активно застосовуються поміж посадками, лісосмугами. Також НРК, але в меншій кількості. Основна їхня сила – моторизована техніка.

НРК – саме для штурмових дій?

Ні, більше для підвезення БК, забезпечення живої сили необхідним.

Про важку техніку вже не йдеться?

Якщо танк виїжджає, наші пілоти його відразу визначають і два-три FPV вистачає, щоб його спалити. В окремих випадках їх застосовують, але це вже не так актуально. Найгіршими засобами ураження з їхнього боку є КАБи і ФАБи. Намагаються руйнувати ними всі наші укриття, добре, що це зброя не високоточна. Просто цих бомб у росіян величезна кількість, і вони по усіх напрямках хоч і відстежуються, та все одно створюють проблему.

Сили оборони тримають визначені рубежі у північній частині Покровська

Що зараз відбувається у Покровську?

Сили оборони тримають визначені рубежі у північній частині міста. Тривають постійні штурмові дії і ситуація досить-таки загострюється у населених пунктах Гришине та Родинське, що прилягають до Покровська. Ворог намагається накопичувати сили і розвинути наступ, закріпитися і знищується, наскільки це можливо.

Фото: facebook/Оперативне командування 'Схід'

Намагаються закріпитися, в першу чергу, щоб розрахунки «Рубікона» розташовувати ближче до нас?

Так, але є наразі сіра зона, в яку зі змінним успіхом заходять то наші, то їхні, і в цій сірій зоні, звісно, можуть затримуватися їхні пілоти і, можливо, якісь піхотні групи. Пробують у якихось будівлях, підвалах закріплюватися. Але коли їм скидають харчі тощо, вони виходять, ми їх відстежуємо й уражаємо.

Намагаються так звані нори створювати, вкопуватися. Але для цього потрібен час, а за сучасних технологій його просто немає, ми бачимо, що відбувається у смузі боєзіткнення 24/7.

За даними командувача СБС, протягом останніх п'яти місяців втрати російської армії стабільно перевищували темпи їхньої мобілізації. На практиці це відчувається чи мають людей для «м’ясних» атак ще досить?

Що ворог знищується у величезній кількості і новобранців не встигають мобілізувати і підготувати мінімально – інформація достовірна. Але це – в середньому по всій лінії фронту і наразі якогось зменшення кількості живої сили на цьому напрямку не відчувається аж так очевидно. Та й у війні технологій використання величезної маси людей не завжди дає перевагу.

Бійці 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» ЗСУ проїжджають антидроновим коридором у місті Дружківка, Донецька область, 7 квітня 2026 року.
Фото: EPA/UPG
Бійці 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» ЗСУ проїжджають антидроновим коридором у місті Дружківка, Донецька область, 7 квітня 2026 року.

Як командування оцінює ситуацію і чого очікує на цьому відтинку фронту в найближчі тижні?

Ми готові до будь яких дій ворога, наше командування готується до різних варіантів перебігу подій і розглядає п’ять-шість можливих сценаріїв розвитку.

Тетяна НегодаТетяна Негода, журналістка
