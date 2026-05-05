Унаслідок нічних атак росіян по об’єктах нафтогазових об’єктах загинули троє працівників цих підприємств. Про це повідомили в Telegram “Нафтогаз”.
Усі вони загинули після відбою, під час ліквідації наслідки попередньої атаки разом з ДСНС України. Жертвами російського обстрілу є:
Козін Олександр Валерійович, 49 років. Начальник технологічного цеху стабілізації конденсату. Олександр неодноразово брав участь в ліквідації попередніх ударів. За його мужність він був нагороджений орденом “За заслуги” III ступеня від Президента України.
Мусієнко Юрій Миколайович, 49 років. Машиніст технологічних насосів технологічного цеху стабілізації конденсату.
Дуб Михайло Анатолійович, 47 років. Змінний інженер відділення з переробки газового конденсату і нафти.
“Ще 12 колег зазнали поранень, їм надається вся необхідна допомога”, – повідомили в групі компаній.
- Двоє газовиків загинули в Полтавській області, один у Харківській. У Полтавській російський удар також убив двох рятувальників.