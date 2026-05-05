ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок нічних ударів загинули троє газовиків, ще 12 – поранені

Усі вони загинули під час ліквідації наслідків першої атаки. 

Унаслідок нічних атак росіян по об’єктах нафтогазових об’єктах загинули троє працівників цих підприємств. Про це повідомили в Telegram “Нафтогаз”.

Усі вони загинули після відбою, під час ліквідації наслідки попередньої атаки разом з ДСНС України. Жертвами російського обстрілу є:

Козін Олександр Валерійович, 49 років. Начальник технологічного цеху стабілізації конденсату. Олександр неодноразово брав участь в ліквідації попередніх ударів. За його мужність він був нагороджений орденом “За заслуги” III ступеня від Президента України.

Загиблий газовик
Фото: Нафтогаз у Telegram
⁠Мусієнко Юрій Миколайович, 49 років. Машиніст технологічних насосів технологічного цеху стабілізації конденсату. 

Загиблий газовик
Фото: Нафтогаз України в Telegram
Дуб Михайло Анатолійович, 47 років. Змінний інженер відділення з переробки газового конденсату і нафти.

Загиблий газовик Михайло Дуб
Фото: Нафтогаз у Telegram
“Ще 12 колег зазнали поранень, їм надається вся необхідна допомога”, – повідомили в групі компаній.

  • Двоє газовиків загинули в Полтавській області, один у Харківській. У Полтавській російський удар також убив двох рятувальників. 
