Унаслідок нічних атак росіян по об’єктах нафтогазових об’єктах загинули троє працівників цих підприємств. Про це повідомили в Telegram “Нафтогаз”.

Усі вони загинули після відбою, під час ліквідації наслідки попередньої атаки разом з ДСНС України. Жертвами російського обстрілу є:

Козін Олександр Валерійович, 49 років. Начальник технологічного цеху стабілізації конденсату. Олександр неодноразово брав участь в ліквідації попередніх ударів. За його мужність він був нагороджений орденом “За заслуги” III ступеня від Президента України.

⁠Мусієнко Юрій Миколайович, 49 років. Машиніст технологічних насосів технологічного цеху стабілізації конденсату.

Дуб Михайло Анатолійович, 47 років. Змінний інженер відділення з переробки газового конденсату і нафти.

Загиблий газовик Михайло Дуб

“Ще 12 колег зазнали поранень, їм надається вся необхідна допомога”, – повідомили в групі компаній.