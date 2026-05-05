СБУ затримала жителя Херсона, підозрюваного в охороні російської катівні під час окупації міста

Служба безпеки затримала у Херсоні місцевого жителя, який після тимчасового захоплення обласного центру, за інформацією слідчих, влаштувався “інспектором поста” в окупаційну тюрму росіян.

Про це повідомили у спецслужбі.

Встановлено, що після зарахування до лав репресивного органу РФ він отримав зброю, форму російського зразка та “посвідчення”, з яким безперешкодно перетинав блокпости країни-агресора.

Перебуваючи на “посаді”, фігурант патрулював периметр в’язниці, до якої рашисти звозили учасників руху опору в регіоні. Також він чергував на сторожовій вежі, звідки наглядав за тюремними корпусами і територією окупаційного об’єкта.

Після звільнення Херсона колаборант “заліг на дно” за місцем проживання. Але у квітні цього року він вирішив влаштуватися до місцевого правоохоронного органу, сподіваючись “замести сліди” своєї співпраці з окупаційною адміністрацією РФ.

Співробітники СБУ затримали фігуранта на етапі подачі документів для оформлення до держустанови, в яких він приховав своє “минуле”.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.