Вранці 5 травня армія Росії атакувала дроном центр Чернігова. Троє людей постраждали – в них акубаротравми, повідомив начальник МВА Дмитро Брижинський.

Пошкоджена адміністративна будівля і машини, уточнили в ОВА. За інформацією Суспільного, під удар потрапила Чернігівська обласна прокуратура.

У ДСНС повідомили, що потерпілих двоє.

Крім облцентру, страждали від ударів і інші населені пунки. В Городнянській громаді поранено трьох осіб.

“Пошкоджене сільгосппідприємство – приміщення господарства, легковик і трактор. Увечері, також через влучання FPV-дронів, пошкоджена вантажівка та оселя. Двоє цивільних людей були поранені. Постраждалим – 30 і 60 років. Їх госпіталізували В іншому селі - влучання на території лісництва. Загорілася адмінбудівля. Поранень зазнав 58-річний цивільний чоловік. Він у лікарні”, – розповів начальник ОВА Вячеслав Чаус.

У Корюківському, Ніжинському і Новгород-Сіверському районах унаслідок дронових атак горіла суха трава.