Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія атакувала дроном центр Чернігова. Пошкоджена будівля прокуратури

Троє людей звернулися до медиків з акубаротравмами. 

Росія атакувала дроном центр Чернігова. Пошкоджена будівля прокуратури
Росія атакувала центр Чернігова
Фото: Чернігівська ОДА в Facebook

Вранці 5 травня армія Росії атакувала дроном центр Чернігова. Троє людей постраждали – в них акубаротравми, повідомив начальник МВА Дмитро Брижинський. 

Пошкоджена адміністративна будівля і машини, уточнили в ОВА. За інформацією Суспільного, під удар потрапила Чернігівська обласна прокуратура. 

У ДСНС повідомили, що потерпілих двоє.

Росія атакувала центр Чернігова
Фото: Чернігівська ОДА в Facebook
Росія атакувала центр Чернігова

Крім облцентру, страждали від ударів і інші населені пунки. В Городнянській громаді поранено трьох осіб. 

“Пошкоджене сільгосппідприємство – приміщення господарства, легковик і трактор. Увечері, також через влучання FPV-дронів, пошкоджена вантажівка та оселя. Двоє цивільних людей були поранені. Постраждалим – 30 і 60 років. Їх госпіталізували В іншому селі - влучання на території лісництва. Загорілася адмінбудівля. Поранень зазнав 58-річний цивільний чоловік. Він у лікарні”, – розповів начальник ОВА Вячеслав Чаус. 

У Корюківському, Ніжинському і Новгород-Сіверському районах унаслідок дронових атак горіла суха трава.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies