Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти вбили і поранили людей на Херсонщині

Ворог атакував 34 населені пункти області.

Окупанти вбили і поранили людей на Херсонщині
Наслідки російської атаки у Херсонській області, ілюстративне фото
Фото: Херсонська ОВА

Упродовж доби російська армія атакувала 34 населені пункти Херсонської області. Загинули двоє людей, ще семеро – поранені. 

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Він спочатку написав про одну загиблу людину, а згодом додав, що стало відомо про загибель жительки Широкої Балки Станіславської громади через учорашній російський обстріл. Орієнтовно о 06:40 окупаційні війська вдарили по населеному пункту з РСЗВ, і травми, несумісні з життям, дістала 72-річна жінка у власному домі. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Зимівник, Комишани, Чорнобаївка, Білозерка, Кізомис, Дар'ївка, Іванівка, Інгулець, Микільське, Новотягинка, Понятівка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Берислав, Зміївка, Новоберислав, Кочубеївка, Кам'янка, Дудчани, Саблуківка, Шевченківка, Новорайськ, Золота Балка, Михайлівка, Тягинка, Бургунка, Львове, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 17 приватних будинків.Також окупанти понівечили магазини, стільникові вежі, поштове відділення та приватні автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 5 людей. 

Якщо мешканці області бажають виїхати до більш безпечних місць, слід звертатися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies