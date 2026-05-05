Окупанти вбили і поранили людей на Херсонщині

Упродовж доби російська армія атакувала 34 населені пункти Херсонської області. Загинули двоє людей, ще семеро – поранені.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

Він спочатку написав про одну загиблу людину, а згодом додав, що стало відомо про загибель жительки Широкої Балки Станіславської громади через учорашній російський обстріл. Орієнтовно о 06:40 окупаційні війська вдарили по населеному пункту з РСЗВ, і травми, несумісні з життям, дістала 72-річна жінка у власному домі.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Зимівник, Комишани, Чорнобаївка, Білозерка, Кізомис, Дар'ївка, Іванівка, Інгулець, Микільське, Новотягинка, Понятівка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Берислав, Зміївка, Новоберислав, Кочубеївка, Кам'янка, Дудчани, Саблуківка, Шевченківка, Новорайськ, Золота Балка, Михайлівка, Тягинка, Бургунка, Львове, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 17 приватних будинків.Також окупанти понівечили магазини, стільникові вежі, поштове відділення та приватні автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 5 людей.

Якщо мешканці області бажають виїхати до більш безпечних місць, слід звертатися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.