Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Росія вчора застосувала по Харківщині 6 ракет і дрони. Загинули 8 людей

Ворог атакував 16 населених пунктів області. 

Наслідки російської атаки н Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Упродовж доби російські війська атакували 16 населених пунктів Харківщини, застосувавши 6 ракет, дрони та КАБи. Ворог вбив у області 8 людей. Постраждали 40 мешканців, зокрема троє дітей. 

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов. 

У м. Мерефа загинули 68-, 55-, 63-річні чоловіки та 74-, 41-, 52-річні жінки. Постраждала 31 людина, зокрема хлопці 2, 16 і 17 років.

У сел. Безлюдівка зазнали гострої реакції на стрес 42- і 69-річні жінки та 69-річний чоловік, у сел. Пересічне Солоницівської громади постраждала 41-річна жінка, у с. Світличне Золочівської громади постраждав 55-річний чоловік.

У с. Іванівка Чугуївської громади постраждала 75-річна жінка, в с. Андріївка Донецької громади загинув 47-річний чоловік, постраждали 41- і 53-річні чоловіки, а у с. Захарівка Вовчанської громади загинув 70-річний чоловік. 

Також медики надали допомогу 43-річному чоловіку, який 1 травня отримав поранення у сел. Слатине Дергачівської громади.

Ворог атакував Індустріальний, Холодногірський, Салтівський, Основ’янський райони Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 6 ракет;
  • 2 КАБ;
  • 17 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 БпЛА типу «Ланцет»;
  • 9 БпЛА типу «Молнія»;
  • 3 fpv-дрони;
  • 27 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харкові пошкоджено цивільне підприємство, скління вікон і дах одноповерхового багатоквартирного будинку, автомобіль; 
  • у Богодухівському районі пошкоджено сільгосппідприємство (сел. Золочів), приватний будинок (с. Шуби), електромережі, 2 приватні будинки (м. Богодухів), заклад дошкільної освіти, багатоквартирний будинок (с. Одноробівка), 3 приватні будинки (с. Світличне), 11 приватних будинків, автомобіль (с. Лютівка);
  • у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, автостанцію, залізничну інфраструктуру (сел. Шевченкове); 
  • в Ізюмському районі пошкоджено цивільне підприємство (с. Андріївка);
  • у Харківському районі пошкоджено 24 приватні і 7 багатоквартирних будинків, 4 магазини, СТО, адмінбудівлю, 22 автомобілі, заклад харчування, офісне приміщення, електромережі (м. Мерефа), адмінбудівлю, 2 приватні будинки (сел. Пересічне), 3 приватні будинки (сел. Безлюдівка). 

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 190 людей. Від початку роботи в Пункті зареєстровано 32 146 людей.

Понад 70 разів Росія обстріляла Україну вчора. Під ударами були 7 регіонів. Найбільше постраждала Харківщина.

