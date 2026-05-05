Росія вчора застосувала по Харківщині 6 ракет і дрони. Загинули 8 людей

Упродовж доби російські війська атакували 16 населених пунктів Харківщини, застосувавши 6 ракет, дрони та КАБи. Ворог вбив у області 8 людей. Постраждали 40 мешканців, зокрема троє дітей.
Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов.
У м. Мерефа загинули 68-, 55-, 63-річні чоловіки та 74-, 41-, 52-річні жінки. Постраждала 31 людина, зокрема хлопці 2, 16 і 17 років.
У сел. Безлюдівка зазнали гострої реакції на стрес 42- і 69-річні жінки та 69-річний чоловік, у сел. Пересічне Солоницівської громади постраждала 41-річна жінка, у с. Світличне Золочівської громади постраждав 55-річний чоловік.
У с. Іванівка Чугуївської громади постраждала 75-річна жінка, в с. Андріївка Донецької громади загинув 47-річний чоловік, постраждали 41- і 53-річні чоловіки, а у с. Захарівка Вовчанської громади загинув 70-річний чоловік.
Також медики надали допомогу 43-річному чоловіку, який 1 травня отримав поранення у сел. Слатине Дергачівської громади.
Ворог атакував Індустріальний, Холодногірський, Салтівський, Основ’янський райони Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 6 ракет;
- 2 КАБ;
- 17 БпЛА типу «Герань-2»;
- 1 БпЛА типу «Ланцет»;
- 9 БпЛА типу «Молнія»;
- 3 fpv-дрони;
- 27 БпЛА (тип встановлюється).
- у Харкові пошкоджено цивільне підприємство, скління вікон і дах одноповерхового багатоквартирного будинку, автомобіль;
- у Богодухівському районі пошкоджено сільгосппідприємство (сел. Золочів), приватний будинок (с. Шуби), електромережі, 2 приватні будинки (м. Богодухів), заклад дошкільної освіти, багатоквартирний будинок (с. Одноробівка), 3 приватні будинки (с. Світличне), 11 приватних будинків, автомобіль (с. Лютівка);
- у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, автостанцію, залізничну інфраструктуру (сел. Шевченкове);
- в Ізюмському районі пошкоджено цивільне підприємство (с. Андріївка);
- у Харківському районі пошкоджено 24 приватні і 7 багатоквартирних будинків, 4 магазини, СТО, адмінбудівлю, 22 автомобілі, заклад харчування, офісне приміщення, електромережі (м. Мерефа), адмінбудівлю, 2 приватні будинки (сел. Пересічне), 3 приватні будинки (сел. Безлюдівка).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 190 людей. Від початку роботи в Пункті зареєстровано 32 146 людей.
