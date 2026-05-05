Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
У Збройних Силах призначили перевірку через відео побиття військового

У Сухопутних військах заперечують причетність командира 155-ої бригади.

Фото: poltava.to

Сухопутні війська Збройних сил України відреагували на поширення у мережі відео, на якому знято побиття військовослужбовця перед строєм в одній із військових частин.

У заяві у Facebook командування заперечує інформацію, що насильство до військового застосовував команди 155 Окремої механізованої бригади. Він не є особою на відео і не причетний до подій, які на ньому зафіксовані.

Водночас за фактом побиття у Збройних Силах призначено службову перевірку. Постраждалому військовому надається необхідна медична допомога, командування тримає зв'язок з його родиною.

"Збройні Сили України не толерують насильства, приниження людської гідності чи дій, що суперечать військовій дисципліні та закону. Усі встановлені факти мають отримати належну правову оцінку, а винні особи мають відповідати у передбаченому законом порядку", - наголошують у повідомленні. 

