У Збройних Силах призначили перевірку через відео побиття військового

Сухопутні війська Збройних сил України відреагували на поширення у мережі відео, на якому знято побиття військовослужбовця перед строєм в одній із військових частин.

У заяві у Facebook командування заперечує інформацію, що насильство до військового застосовував команди 155 Окремої механізованої бригади. Він не є особою на відео і не причетний до подій, які на ньому зафіксовані.

Водночас за фактом побиття у Збройних Силах призначено службову перевірку. Постраждалому військовому надається необхідна медична допомога, командування тримає зв'язок з його родиною.

"Збройні Сили України не толерують насильства, приниження людської гідності чи дій, що суперечать військовій дисципліні та закону. Усі встановлені факти мають отримати належну правову оцінку, а винні особи мають відповідати у передбаченому законом порядку", - наголошують у повідомленні.