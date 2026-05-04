Від початку доби на фронті зафіксовано 132 бойові зіткнення

Від початку доби 4 квітня на фронті відбулося 132 бойові зіткнення.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 54 авіаційні удари, скинув 175 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5782 дрони-камікадзе та здійснив 2525 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках триває одне з п’яти боєзіткнень, що відбулися сьогодні. Противник здійснив 65 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, п’ять із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Стариця та Амбарне. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог активних дій не проводив.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили чотири спроби загарбників просунутися в напрямку населених пунктів Лиман, Ямпіль та Озерне. Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили дві спроби загарбників просунутися вперед у районах населених пунктів Крива Лука та Різниківка.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили дві ворожі атаки в районах населених пунктів Никифорівка та Віролюбівка. Ще одне боєзіткнення триває до цього часу.

Сили оборони успішно відбили 12 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Плещіївки та Степанівки. Досі тривають два боєзіткнення.

На Покровському напрямку ворог здійснив 21 атаку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Удачне, Новопавлівка, Новоолександрівка, Молодецьке, Новомиколаївка та Муравка.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 52 окупантів та 16 поранено; знищено три одиниці автомобільної та вісім одиниць спеціальної техніки ворога, дві гармати, пошкоджено п’ять одиниць автомобільної техніки, дві гармати та два пункти управління безпілотними літальними апаратами. Знищено або подавлено 194 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти сім разів намагалися покращити своє положення, атакуючи у районах населених пунктів Січневе, Єгорівка, Нове Запоріжжя та Злагода.

На Гуляйпільському напрямку відбулося десять атак окупантів у районах населених пунктів Залізничне, Гірке, Староукраїнка, Оленокостянтинівка, Яблукове, Святопетрівка, Чарівне, Верхня Терса та Воздвижівська. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку ворог намагався просунутися в районі населеного пункту Щербаки.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили три штурмові дії в напрямку Антонівки.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.