Росіяни атакували Дніпро: пошкоджені житлові будинки (оновлено)

Ввечері, 4 квітня, окупанти атакували Дніпро. Є пошкодження.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Внаслідок атаки пошкоджені три приватні будинки та обʼєкт критичної інфраструктури.
У Дніпровському районі також зафіксовано пошкодження інфраструктурного об'єкта. На місці виникла пожежа.
За оновленими даними від ОВА, 62-річний чоловік дістав поранень через ворожу атаку.
- У Дніпрі місцевий житель відкрив стрілянину під час заходів оповіщення, унаслідок чого постраждали двоє представників ТЦК та СП.