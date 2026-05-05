Росіяни атакували Дніпро: пошкоджені житлові будинки (оновлено)

Під атаку потрапив також об'єкт критичної інфраструктури.

Ввечері, 4 квітня, окупанти атакували Дніпро. Є пошкодження.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Внаслідок атаки пошкоджені три приватні будинки та обʼєкт критичної інфраструктури.

У Дніпровському районі також зафіксовано пошкодження інфраструктурного об'єкта. На місці виникла пожежа.

За оновленими даними від ОВА, 62-річний чоловік дістав поранень через ворожу атаку.