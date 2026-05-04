Сили оборони: росіяни перегруповуються на Гуляйпільському напрямку після втрати наступальних можливостей

На Гуляйпільському напрямку фіксують зниження бойової активності російських військ після невдалих спроб наступу. Ворог змушений перегруповувати сили та переносити терміни наступальних дій.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"Щодо Гуляйпільського напрямку, то тут трохи зменшилась бойова активність, але тут Сили оборони України намагались перехопити ворожу ініціативу у проведенні штурмових дій. Ворог не мав суттєвих успіхів на ділянці фронту від Добропілля до північних околиць Гуляйполя, тому був змушений своє командування перекинути на іншу ділянку фронту біля населених пунктів Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Мирне та у напрямку Верхньої Терси", – сказав речник.

За його словами, українські сили зірвали плани противника, що змусило російське командування змінювати підрозділи та перекидати їх на інші напрямки.

Волошин додав, що, за даними розвідки, противник намагається змінити угруповання підрозділів, які брали участь у штурмових діях, оскільки вони фактично втратили свої наступальні спроможності й наразі будуть виведені в тил — до центрів підготовки, навчальних центрів і полігонів для відновлення боєздатності. Натомість на цю ділянку заходить інше вороже угруповання.

"Ворог був змушений завдяки вдалим діям Сил оборони України перенести терміни взяття під контроль певних населених пунктів, виходи на певні рубежі. Наприклад, ворог мав до 30 квітня захопити населені пункти Верхня Терса, Лугівське, Чарівне, Гуляйпільське, Воздвижівка та Любицьке. Тепер ці терміни перенесені на більш пізніший період", – поінформував він.

Окрім цього, за словами речника, противник активно застосовує тактику дистанційного мінування логістичних шляхів. Це робиться з метою ізоляції українських підрозділів на передових позиціях, ускладнення постачання та створення умов для подальших атак із використанням авіації, дронів і артилерії.