Зловмисники вносили до Державного земельного кадастру підроблені документи про право власності на землю і переоформляли на фіктивних осіб.

Правоохоронці затримали групу осіб, яка привласнила понад 60 га землі у Київській області.

Про це повідомили у Національній поліції.

Використовуючи підроблені документи, зловмисники провертали махінації із земельними ділянками.

Правоохоронці зібрали доказову базу злочинної діяльності організованої групи та повідомили про підозру фігурантам.

Як встановили оперативники Департаменту карного розшуку НПУ, на території Київської області незаконним шляхом були відчужені та згодом передані у власність на підставних осіб наділи землі.

Організатором схеми виявився 47-річний мешканець смт. Ставище, що на Київщині. Він зі спільниками вносили до Державного земельного кадастру підроблені документи про право власності на землю і переоформляли на фіктивних осіб, з метою подальшого продажу.

Зловмисникам вдалося шахрайським шляхом заволодіти пайовими ділянками, розміром понад 60 гектарів, завдавши чималих збитків державі.

Оперативники ДКР та слідчі Головного слідчого управління НПУ, за силової підтримки спецпризначенців поліції, провели майже 30 санкціонованих обшуків за місцем мешкання учасників організованої групи. Вилучили документацію, оргтехніку, готівку у різній валюті на загальну суму понад 150 000 доларів та автомобілі.

Організатору та семи його спільникам слідчі поліції повідомили про підозру за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану організованою групою та використання завідомо підроблених документів організованою групою.

У разі доведення вини, фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора України.