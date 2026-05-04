Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Київщині суд розгляне справу про привласнення понад 60 га землі

Зловмисники вносили до Державного земельного кадастру підроблені документи про право власності на землю і переоформляли на фіктивних осіб.

На Київщині суд розгляне справу про привласнення понад 60 га землі

Правоохоронці затримали групу осіб, яка привласнила понад 60 га землі у Київській області.

Про це повідомили у Національній поліції.

Використовуючи підроблені документи, зловмисники провертали махінації із земельними ділянками. 

Правоохоронці зібрали доказову базу злочинної діяльності організованої групи та повідомили про підозру фігурантам.

Як встановили оперативники Департаменту карного розшуку НПУ, на території Київської області незаконним шляхом були відчужені та згодом передані у власність на підставних осіб наділи землі. 

Організатором схеми виявився 47-річний мешканець смт. Ставище, що на Київщині. Він зі спільниками вносили до Державного земельного кадастру підроблені документи про право власності на землю і переоформляли на фіктивних осіб, з метою подальшого продажу.

Зловмисникам вдалося шахрайським шляхом заволодіти пайовими ділянками, розміром понад 60 гектарів, завдавши чималих збитків державі.

Оперативники ДКР та слідчі Головного слідчого управління НПУ, за силової підтримки спецпризначенців поліції, провели майже 30 санкціонованих обшуків за місцем мешкання учасників організованої групи. Вилучили документацію, оргтехніку, готівку у різній валюті на загальну суму понад 150 000 доларів та автомобілі.

Організатору та семи його спільникам слідчі поліції повідомили про підозру за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану організованою групою та використання завідомо підроблених документів організованою групою. 

У разі доведення вини, фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора України.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies