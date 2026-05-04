УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ГоловнаСуспільствоЖиття

ЦПД: у Луганську окупанти шантажують українців вилученням житла, змушуючи брати паспорти РФ

У місті понад 7,9 тис. квартир уже мають ознаки “безгосподарного майна”.

Фото: mvs.gov.ua/

Окупаційна адміністрація Луганська оголосила про масштабну “інвентаризацію” житла.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

За заявами так званої голови міста Яни Пащенко, понад 7,9 тис. квартир уже мають ознаки “безгосподарного майна”. Пропагандисти виправдовують це “турботою про безпеку”. Нібито порожні квартири загрожують сусідам пожежами та затопленнями.

Для цього окупанти ухвалили в березні 2026 року поправки в так званий закон “ЛНР” про безгосподарне житло, які дозволили відбирати нерухомість, якщо власник не з'явився особисто протягом 30 днів після оголошення списку “безгосподарного майна”. Це фізично неможливо для більшості українців, які виїхали з окупації.

Фото: Цент протидії дезінформації

Наразі вже зафіксовано понад 180 судових позовів про передачу квартир у “муніципальну власність”. Окупанти не приховують, що планують так само вилучати й комерційну нерухомість.

У ЦПД зазначають, що подібні заходи є інструментом примусової паспортизації. Власникам ставлять ультиматум: або повернення на ТОТ і легалізація за законами РФ, або остаточна втрата майна.

  • Вилучене житло окупанти планують передавати колаборантам, бойовикам та переселенцям із Росії. Це системна політика кремля, яка вчергове доводить, що на захоплених територіях панує не право, а мародерство, зведене у ранг державної політики.
