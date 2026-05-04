У ГУР розповіли про особливості російського БпЛА із ШІ «Клин»

ГУР МО України в розділі «Компоненти у зброї» порталу War&Sanctions розкрило деталі російського безпілотника із штучним інтелектом «Клин». Зокрема, опублікували інтерактивну 3D-модель, інформацію про основні складові та компоненти цього баражуючого боєприпасу.

Як йдеться у повідомленні розвідки, безпілотник розробки та виробництва ТОВ «Робоавіа» має фюзеляж типу «дельта-крило» довжиною 1,6 та розмахом крил 1,9 метра. В якості силової установки використовується безколекторний електромотор Scorpion F-4225-500KV V2 (КНР), який живлять дві сучасні полегшені акумуляторні батареї 6S типу Li-AFB.

У «Клині» застосована технологія машинного зору з можливістю автоматичного захоплення цілі, реалізованого на базі комп’ютерного модулю Nvidia Jetson TX2 (США). Подібні рішення вже були ідентифіковані раніше в інших російських безпілотниках: V2U, Ланцет, Zala, а також російсько-іранській Гєрані-2 серії MS.

У якості польотного контролера використовується доступне комерційне рішення Cube Orange (Австралія), навігаційна система реалізована модулем Holybro F9P (КНР), який для підвищення точності має режим RTK (Real-Time Kinematic). Зв’язок забезпечує радіомодем LoRa, основним елементом якого є радіомодуль Ra-01H виробництва Ai-Thinker (КНР).

Інші плати БпЛА містять компоненти американських, швейцарських, тайванського та південнокорейського виробників.Дрон «Клин» може нести кумулятивну або фугасну бойову частину вагою до 5 кг.

Ще однією характерною ознакою цього БпЛА є наявність розвинутого переднього керуючого опірення, яке дозволяє корегувати курс заходу на ціль при різних кутах атаки на різній швидкості.

Заявлена противником максимальна швидкість при заході на ціль становить 300 км/год.

Росіяни також заявляють про наявність морської та сухопутної модифікації. В морській система дистанційного підриву реалізована радаром, а в сухопутній – лідаром.