Армія РФ вдарила по Запоріжжі (оновлено)

Сьогодні, 3 травня вдень, російські війська атакували Запоріжжя. Відомо про п'ятьох постраждалих людей, зокрема дитину.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Іван Федоров.

"Ворожий удар по Запоріжжю спричинив пожежу в гаражних приміщеннях. На місці працюють відповідні служби, територію обстежують", – йдеться у повідомленні Федорова.

Згодом він написав, що є поранені.

Доповнення. П’ятеро людей зазнали осколкових поранень. Серед них є 12-річна дівчинка.

Раніше Федоров писав про загрожу ворожих дронів та вибухи у запорізькій області.