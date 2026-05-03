Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов'язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Суспільство Війна

Армія РФ вдарила по Запоріжжі (оновлено)

Відомо про поранених.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров
Фото: Зоряна Стельмах

Сьогодні, 3 травня вдень, російські війська атакували Запоріжжя. Відомо про п'ятьох постраждалих людей, зокрема дитину. 

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Іван Федоров.

"Ворожий удар по Запоріжжю спричинив пожежу в гаражних приміщеннях. На місці працюють відповідні служби, територію обстежують", – йдеться у повідомленні Федорова.

Згодом він написав, що є поранені.

Доповнення. П’ятеро людей зазнали осколкових поранень. Серед них є 12-річна дівчинка.

Раніше Федоров писав про загрожу ворожих дронів та вибухи у запорізькій області. 

