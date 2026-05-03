На Закарпатті викрили спробу незаконного перетину кордону за допомогою «швидкої»

У авто були троє чоловіків, які не були медиками.

У Закарпатській області на контрольному посту «Нижні Ворота» викрили спробу незаконного перетину державного кордону за допомогою «швидкої».

Про це розповіли у ДПСУ.

Під час перевірки автомобіля швидкої допомоги, який їхав із ввімкненими проблисковими маячками, прикордонники виявили у ньому трьох чоловіків: водія – 48-річного жителя Херсонщини, та двох пасажирів – жителів Київщини, 28 та 25 років. Жоден з чоловіків не є медичним працівником.

Фото: ДПСУ Авто швидкої

З’ясували, що водій за 24 тисячі гривень повинен був доставити киян у прикордоння, де ті у подальшому збиралися незаконно перетинати кордон. Загалом за таку «подорож» правопорушники повинні були заплатити переправникам 15 тисяч доларів США.

Щодо виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, до ВП № 2 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області направили повідомлення.

Водія швидкої затримали у порядку ст.208 КПК.

Наразі оперативники встановлюють усіх причетних до незаконної оборудки осіб.