У Білопіллі окупанти вдарили по авто поліції: двоє правоохоронців поранені

У Білопіллі Сумської області російський дрон атакував авто поліції, унаслідок чого двоє правоохоронців зазнали тяжких поранень.

У Білопіллі ворожий FPV-дрон атакував службовий автомобіль поліції.

"Унаслідок удару двоє правоохоронців отримали тяжкі поранення.Транспортний засіб знищено. Поранених евакуйовано та передано медикам, один із них перебуває у вкрай важкому стані", – зазначають у поліції.

Слідчо-оперативна група зафіксувала обставини атаки та її наслідки.