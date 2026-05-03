У Білопіллі окупанти вдарили по авто поліції: двоє правоохоронців поранені

У Білопіллі Сумської області російський дрон атакував авто поліції, унаслідок чого двоє правоохоронців зазнали тяжких поранень.
Про це повідомляє поліція Сумської області.
"Унаслідок удару двоє правоохоронців отримали тяжкі поранення.Транспортний засіб знищено. Поранених евакуйовано та передано медикам, один із них перебуває у вкрай важкому стані", – зазначають у поліції.
Слідчо-оперативна група зафіксувала обставини атаки та її наслідки.
