У неділю в Україні місцями потепліє до 21 градуса

Вночі у деяких регіонах на поверхні ґрунту заморозки.

У неділю, 3 травня, в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Про це інформує Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний, на південному сході країни - північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 11-16° тепла.

У західних та більшості північних областей вночі 3-8° тепла, вдень 16-21°.

На Київщині: Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі вночі 3-8° тепла, вдень 16-21°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 17-19°.

Вночі 3 травня в центральних, південних, східних та Сумській областях, вночі 04 травня на сході країни на поверхні ґрунту заморозки 0-3°. I рівень небезпечності, жовтий.