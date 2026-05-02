ЦПД: підсанкційний російський пропагандист підтвердив схему вербування іноземців на війну

ІІноземці отримують "вибір": депортація з великими боргами або підписання контракту з Міноборони Росії.

Підсанкційний російський пропагандист та автор каналу “Рибарь” Михайло Звінчук фактично підтвердив існування злочинної схеми вербування іноземців на війну проти України.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Водночас Звінчук намагався зняти відповідальність з офіційних структур Росії.

Іноземцям через соціальні мережі обіцяють працевлаштування в Росії, пропонуючи “пакет” з візою та квитком. Після прибуття до Москви у них забирають паспорти під приводом “оформлення”, та згодом повідомляють, що роботи немає, а віза анульована. Опинившись без грошей та документів, громадяни іноземних держав постають перед вибором: депортація з великими боргами або підписання контракту з Міноборони Росії.

Згідно з даними ГУР МО України, на сьогодні ідентифіковано 28 391 іноземця з 136 країн світу, які уклали контракти із російськими Збройними силами. У планах на 2026 рік – вербування ще понад 18 тисяч іноземців.