ЦПД: підсанкційний російський пропагандист підтвердив схему вербування іноземців на війну

Підсанкційний російський пропагандист та автор каналу “Рибарь” Михайло Звінчук фактично підтвердив існування злочинної схеми вербування іноземців на війну проти України.
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.
Водночас Звінчук намагався зняти відповідальність з офіційних структур Росії.
Іноземцям через соціальні мережі обіцяють працевлаштування в Росії, пропонуючи “пакет” з візою та квитком. Після прибуття до Москви у них забирають паспорти під приводом “оформлення”, та згодом повідомляють, що роботи немає, а віза анульована. Опинившись без грошей та документів, громадяни іноземних держав постають перед вибором: депортація з великими боргами або підписання контракту з Міноборони Росії.
Згідно з даними ГУР МО України, на сьогодні ідентифіковано 28 391 іноземця з 136 країн світу, які уклали контракти із російськими Збройними силами. У планах на 2026 рік – вербування ще понад 18 тисяч іноземців.
- Центр раніше розповідав, що вербування іноземних громадян через спеціалізовані онлайн-платформи та мережу “русских домов” є частиною державної стратегії Кремля з перекладання тягаря війни на громадян третіх країн.