Росіяни атакували райони Харкова, є поранені (оновлено)

Уранці 2 травня російські окупанти атакували "шахедом" Слобідський район Харкова. Зафіксоване влучання.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Маємо влучання БпЛА типу "шахед" у Слобідському районі міста. Наслідки уточнюються. Будьте в безпеці. Є інформація про можливу нову групу ворожих БпЛА в напрямку міста", – ідеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки.

Станом на 11:10 відомо про атаку РФ по Основ’янському районі Харкова.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов додає, що в Основ’янському та Салтівському районах є влучання ворожих БпЛА по території АЗС. Троє людей постраждали.

47-річний чоловік отримав поранення з пошкодженням лівої лопатки, 89-річний чоловік та 49-річна жінка зазнали гострої реакції на стрес в Основ’янському районі внаслідок "прильоту" ворожого БпЛА.

Постраждалим надана необхідна медична допомога.

За повідомленням ДСНС Харківщини, уранці 2 травня ворожі БпЛА атакували місто Харків та населені пункти області.

Зафіксовано влучання у Слобідському, Салтівському, Київському та Основ’янському районах міста, а також на території Савинської громади Ізюмського району, Богодухівської громади Богодухівського району, Шевченківської громади Куп’янського району, Дергачівської, Вільхівської та Циркунівської громад Харківського району.

Сталося 8 осередків займання.

У Салтівському районі горів резервуар з газом на території АЗС та трава — без постраждалих.

У Основ’янському районі пошкоджено автосалон і автомобілі. Постраждали 3 людини, їм надано допомогу.

Також зафіксовано загоряння сухої трави та лісової підстилки.

Також відомо, що в Основ'янському районі пошкоджено скління автосалону та 4 автомобіля - наслідки ворожого удару БпЛА. На місці події працюють усі екстрені служби, триває ліквідація наслідків "прильоту".