У Тернополі рятувальники ліквідували пожежі, які виникли через вчорашню атаку РФ

У Тернополі рятувальникам вдалося ліквідувати пожежі, що виникли внаслідок ворожої атаки 1 травня.

Про це інформує ДСНС України.

Уранці 2 травня рятувальники завершили роботи з ліквідації пожежі, що виникла на одному з промислових об’єктів обласного центру внаслідок ворожої атаки.

В ДСНС зазначають, роботи тривали у складних умовах. Вогнеборці локалізували всі осередки загоряння, ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню на суміжні об’єкти.

Над ліквідацією наслідків працювали понад 100 рятувальників та 30 одиниць техніки ДСНС.

Уранці 1 травня Росія здійснила чергову повітряну атаку по українських містах. Станом на 16 годину відомо, що ворог запустив 409 ударних дронів. Збили 388.