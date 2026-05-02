Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
У Тернополі рятувальники ліквідували пожежі, які виникли через вчорашню атаку РФ

Пожежа виникла на території промислового об'єкта.

У Тернополі рятувальники ліквідували пожежі, які виникли через вчорашню атаку РФ
наслідки російського обстрілу у Тернополі
Фото: ДСНС України

У Тернополі рятувальникам вдалося ліквідувати пожежі, що виникли внаслідок ворожої атаки 1 травня.

Про це інформує ДСНС України.

Уранці 2 травня рятувальники завершили роботи з ліквідації пожежі, що виникла на одному з промислових об’єктів обласного центру внаслідок ворожої атаки.

В ДСНС зазначають, роботи тривали у складних умовах. Вогнеборці локалізували всі осередки загоряння, ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню на суміжні об’єкти.

Над ліквідацією наслідків працювали понад 100 рятувальників та 30 одиниць техніки ДСНС.

