Армія РФ знову атакувала критичну і соціальну інфраструктуру Херсонщини, є жертви

Упродовж доби від російської агресії загинула одна людина, ще 10 поранені.

Росіяни вдарили по Зеленівці на Херсонщині

Упродовж минулої доби російські війська знову атакували критичну і соціальну інфраструктуру Херсонської області. Унаслідок обстрілів загинула 1 людина, 10 – зазнали поранень.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 37 населених пунктів Херсонщини: Берислав, Нововоронцовка, Кучерське, Золота Балка, Борозенське, Високе, Білозерка, Урожайне, Тараса Шевченка, Антонівка, Бургунка, Веселе, Дар'ївка, Дудчани, Зеленівка, Іванівка, Кізомис, Комишани, Костирка, Львове, Новокаїри, Одрадокам'янка, Осокорівка, Понятівка, Придніпровське, Саблуківка, Садове, Софіївка, Тягинка, Хрещенівка, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Зимівник, Михайлівка, Томарине та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 14 приватних будинків.

Також окупанти понівечили музей, поштове відділення, магазин, зупинку громадського транспорту та приватні автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 10 - дістали поранення. Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 11 людей.