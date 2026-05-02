Через російські обстріли на Запоріжжі постраждали троє цивільних

Унаслідок ворожих атак по Запорізькому району поранень зазнали троє мешканців. Ворог упродовж доби здійснив 857 ударів по 45 населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Війська РФ здійснили 28 авіаційних ударів по Новомиколаївці, Комишувасі, Зарічному, Юрківці, Одарівці, Любицькому, Лісному, Щасливому, Зірниці, Рибальському, Оріхову, Микільському, Воздвижівці, Верхній Терсі, Копанях, Васинівці, Омельнику, Рівному, Червоній Криниці та Гуляйпільському.
620 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Комишуваху, Червонодніпровку, Щасливе, Розумівку, Лисогірку, Біленьке, Новояковлівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Варварівку, Оленокостянтинівку, Зелене, Добропілля та Нове Запоріжжя.
Зафіксовано 6 обстрілів з РСЗВ по Павлівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Верхній Терсі та Воздвижівці.
203 артудари прийшлися по Червонодніпровці, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Староукраїнці, Святопетрівці, Варварівці, Оленокостянтинівці та Добропіллю.
Надійшло 60 повідомлень про пошкодження житла, автівок та обʼєктів інфраструктури.