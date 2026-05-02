Через російські обстріли на Запоріжжі постраждали троє цивільних

Надійшло 60 повідомлень про пошкодження житла, автівок та обʼєктів інфраструктури.

203 артудари прийшлися по Червонодніпровці, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Староукраїнці, Святопетрівці, Варварівці, Оленокостянтинівці та Добропіллю.

Зафіксовано 6 обстрілів з РСЗВ по Павлівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Верхній Терсі та Воздвижівці.

Війська РФ здійснили 28 авіаційних ударів по Новомиколаївці, Комишувасі, Зарічному, Юрківці, Одарівці, Любицькому, Лісному, Щасливому, Зірниці, Рибальському, Оріхову, Микільському, Воздвижівці, Верхній Терсі, Копанях, Васинівці, Омельнику, Рівному, Червоній Криниці та Гуляйпільському.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Унаслідок ворожих атак по Запорізькому району поранень зазнали троє мешканців. Ворог упродовж доби здійснив 857 ударів по 45 населених пунктах Запорізької області.

