Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
ЗМІ: Віткофф і Кушнер не їдуть до Києва, бо США не вірять у персективу переговорів

Візит не має сенсу, бо посланці Трампа "почують все те ж саме".

Стівен Віткофф і Джаред Кушнер
Фото: EPA/UPG

Видання Kyiv Independent стверджує, що дипломатичні представники Білого дому Стівен Віткофф та Джаред Кушнер не хочуть здійснювати візит до Києва, оскільки у Вашингтоні є сумнів щодо перспективності відновлення тристоронніх переговорів про війну в Україні.

Радник президента США та зять Дональда Трампа не бачать сенсу їхати до української столиці, щоб "почути те саме, що й раніше". За інформацією від чиновників, що причетні до перемовин, Росія продовжує наполягати на отриманні контролю над всім Донбасом, Україна пропонує шукати гідне рішення, позиції не наближаються одна до одної. 

І Віткофф, і Кушнер є глибоко залученими до переговорного процесу на Близькому Сході, на чому повністю сфокусована адміністрація Трампа. Україна "більше не визначає дипломатичний порядок денний".

Ще одна причина відмови посланців від вояжу до Києва носить особистий характер. Стівену Віткоффу важко пересуватися потягом, а це наразі єдиний спосіб дістатися столиці за умов відсутності авіасполучення. 

