​Російський хакер визнав провину в атаках на нафтогазову інфраструктуру України і США

На Полтавщині, зокрема, зловмисник готував план підриву підприємства, обіцяючи замовникам пожежі, вибухи і людські жертви.

фото ілюстративне
Фото: ANSA

Російський хакер Артем Ревенський, відомий під псевдонімом «Digit», визнав провину в атаках на критичну інфраструктуру в США, Україні та інших країнах, передає Bloomberg

Йому загрожує до 27 років ув'язнення. Федеральні прокурори Каліфорнії звинуватили його у змові з метою пошкодження захищених комп’ютерів, шахрайстві і крадіжці особистих даних.

Ревенський входив до підконтрольного російському уряду хакерського угруповання Sector16. Учасники групи зламували системи нафтогазових об’єктів у країнах, які Росія вважає ворогами, зокрема, в США, Україні, Німеччині, Франції та Латвії. 

У 2025 році зловмисники взяли під контроль нафтові насоси й резервуари в Техасі, а також атакували об'єкти в Північній Дакоті, Нью-Йорку і Пенсільванії. Ревенського заарештували в Домініканській Республіці у листопаді 2025 року.

Окрему увагу група приділяла диверсіям в Україні. Хакер планував вимкнути всю електромережу країни на три дні за винагороду у 5 мільйонів рублів. Також у вересні 2025-го зловмисники отримали доступ до газового об’єкта в Полтаві. Ревенський готував план підриву підприємства, обіцяючи замовникам пожежі, вибухи і людські жертви. Для фінансування своєї діяльності група використовувала схеми з готельними бронюваннями через викрадені дані платіжних карток.

