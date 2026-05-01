УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов'язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Автогаз втрачає вигоду, бензин і дизель дешевшають: що відбувається на ринку пального
Адміністрація Трампа у проєкті оборонного бюджету США на 2027 рік не передбачила допомоги Україні

Гегсет у Сенаті сказав, що європейські країни мають самостійно платити за це.

Марко Рубіо, Дональд Трамп і Піт Гегсет
Фото: скриншот відео

Адміністрація президента США Дональда Трампа подала проєкт оборонного бюджету на 2027 рік, у якому відсутні кошти на військову допомогу Україні. 

На це під час сенатських слухань звернув увагу незалежний сенатор Ангус Кінг, повідомляє «Укрінформ».

під час засідання міністр війни Піт Гегсет сказав, що європейські країни мають самостійно платити за питання, пов’язані з російським вторгненням. Він наголосив, що загроза значно ближча до заможних держав Європи, тому саме вони повинні взяти на себе лідерство у підтримці України.

Натомість Кінг зазначив, що європейці вже активізували свої зусилля, тоді як США, на його думку, відступили назад. Сенатор підкреслив, що відсутність американської підтримки загострює боротьбу за майбутнє демократії. Також він додав, що війна США та Ізраїлю проти Ірану вже могла обійтися Вашингтону у 50 мільярдів доларів, що вдвічі перевищує попередні оцінки Пентагону. На думку Кінга, Росія отримує від цього конфлікту вигоду через зростання доходів від нафти.

  • Перед цим на брифінгу у Білому домі Трамп звинуватив свого попередника Джо Байдена, який нібито "дав їм 350 мільярдів доларів Україні, і через це війна продовжувалася". 
  • Президент почав вчергове скаржитися, що США змушені підтримувати нашу державу, хоча "розділені з ними океаном". Він також відзначив, що війна є справою європейських країн, які відчувають її на своєму порозі, і при цьому "накоїли в Україні повного безладу".
  • При цьому лідер Штатів не згадав про Росію як агресора. 
