Адміністрація Трампа у проєкті оборонного бюджету США на 2027 рік не передбачила допомоги Україні

Гегсет у Сенаті сказав, що європейські країни мають самостійно платити за це.

Адміністрація президента США Дональда Трампа подала проєкт оборонного бюджету на 2027 рік, у якому відсутні кошти на військову допомогу Україні.

На це під час сенатських слухань звернув увагу незалежний сенатор Ангус Кінг, повідомляє «Укрінформ».

під час засідання міністр війни Піт Гегсет сказав, що європейські країни мають самостійно платити за питання, пов’язані з російським вторгненням. Він наголосив, що загроза значно ближча до заможних держав Європи, тому саме вони повинні взяти на себе лідерство у підтримці України.

Натомість Кінг зазначив, що європейці вже активізували свої зусилля, тоді як США, на його думку, відступили назад. Сенатор підкреслив, що відсутність американської підтримки загострює боротьбу за майбутнє демократії. Також він додав, що війна США та Ізраїлю проти Ірану вже могла обійтися Вашингтону у 50 мільярдів доларів, що вдвічі перевищує попередні оцінки Пентагону. На думку Кінга, Росія отримує від цього конфлікту вигоду через зростання доходів від нафти.