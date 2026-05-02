ГоловнаСвіт

Апеляційний суд США заборонив продаж таблеток для абортів поштою

Суд заблокував норму Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) від 2023 року, яка дозволяла виписувати препарат дистанційно та надсилати його поштою.

Апеляційний суд США заборонив продаж таблеток для абортів поштою
Протестувальниця проти абортів з біля Верховного суду США
Фото: EPA/UPG

У США Апеляційний суд 5-го округу скасував доступ до препарату для аборту міфепристон у всій країні. Про це пише Politico.

Суд заблокував норму Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) від 2023 року, яка дозволяла виписувати препарат дистанційно та надсилати його поштою.

Колегія з трьох суддів одностайно підтримала аргументи влади штату Луїзіана про те, що правила щодо препарату, запроваджені за часів адміністрації тодішнього президента Джо Байдена, загрожують суверенітету штату та безпеці вагітних жінок. Вони додали, що федеральні правила дистанційного консультування (телемедицини) підривають закони штату про захист ненародженого життя і завдають Луїзіані “непоправної шкоди”.

Це рішення застосовується як до штатів, таких як Луїзіана, які забороняють аборти, так і до штатів, які дозволяють цю процедуру. Воно відновлює попередню політику FDA, яка зобов'язувала пацієнтів отримувати препарат лише особисто від лікаря.

Це найсерйозніше обмеження у цій сфері з моменту скасування Верховним судом рішення у справі “Ро проти Вейда” у 2022 році.

Позиція адміністрації президентра Трампа

Судді відкинули позицію адміністрації президента США Дональда Трампа про те, що штат не має права на позов, а справу слід призупинити на час перевірки препарату самим відомством. Також суд проігнорував аргументи виробників міфепристону – компаній Danco та GenBioPro – про необхідність зважати на наукові висновки регулятора.

Раніше, у квітні, окружний суд задовольнив прохання адміністрації Трампа призупинити розгляд позову Луїзіани, але зобов’язав FDA завершити перевірку безпеки таблеток до жовтня цього року. Тоді суддя Девід С. Джозеф назвав вимоги Луїзіани повернути особисте отримання ліків “урядуванням через судові позови”.

Влада Луїзіани оскаржила це рішення, стверджуючи, що її жителі потребують негайного “захисту” від потоку таблеток для аборту, які виписують онлайн лікарі в інших штатах. 

Позиція інших штатів

Позови зі схожою вимогою заборонити дистанційне призначення ліків подали генеральні прокурори штатів Айдахо, Канзас та Міссурі. Водночас Флорида і Техас намагаються повністю заборонити продаж міфепристону, оскаржуючи дозвіл на препарат, схвалений 25 років тому.

Активісти, що виступають проти абортів, назвали п'ятничне рішення “руйнівним” ударом по “індустрії абортів” та кінцем ери “абортів поштою”. 

Очікується, що правозахисники подадуть апеляцію до Верховного суду, яка може призупинити дію цього рішення на час розглядів в судах нижчої інстанції.

