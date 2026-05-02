Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
ГоловнаСвіт

Папа Римський призначив єпископом у США колишнього нелегального мігранта

Символічний крок Лева XIV, який критикує політику Дональда Трампа.

Єпископ Менджівар-Аяла
Фото: Guardian

Новим католицьким єпископом в американському штаті Західна Вірджинія було призначено Евеліо Менджівара-Аялу, який свого часу прибув до США як незадокументований мігрант, що ховався у багажнику автомобіля.

Як пише The Guardian, таким чином Папа Римський Лев XIV продемонстрував своє ставлення до політики чинної адміністрації Сполучених Штатів, що пропагує масові депортації та боротьбу з мігрантами.

Єпископ Менджівар-Аяла неодноразово публічно закликав чинити супротив ініціативам Дональда Трампа, спрямованим на дискримінацію мігрантів. Сальвадорець слугує прикладом інтеграції в американське суспільство: він вивчив англійську мову, працював прибиральником і будівельником, щоб мати змогу навчатися, здобув ступінь з теології і відгукнувся на релігійний поклик, очоливши парафію. 

Між першим Папою-американцем Левом XIV та президентом Дональдом Трампом існує публічний конфлікт, пов'язаний з веденням республіканцем війни проти Ірану та утисками прав мігрантів. Трамп навіть заявив, що такий Папа Римський йому не потрібен, чим викликав обурення католиків у США та по всьому світу. 

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies