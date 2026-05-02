Папа Римський призначив єпископом у США колишнього нелегального мігранта

Новим католицьким єпископом в американському штаті Західна Вірджинія було призначено Евеліо Менджівара-Аялу, який свого часу прибув до США як незадокументований мігрант, що ховався у багажнику автомобіля.

Як пише The Guardian, таким чином Папа Римський Лев XIV продемонстрував своє ставлення до політики чинної адміністрації Сполучених Штатів, що пропагує масові депортації та боротьбу з мігрантами.

Єпископ Менджівар-Аяла неодноразово публічно закликав чинити супротив ініціативам Дональда Трампа, спрямованим на дискримінацію мігрантів. Сальвадорець слугує прикладом інтеграції в американське суспільство: він вивчив англійську мову, працював прибиральником і будівельником, щоб мати змогу навчатися, здобув ступінь з теології і відгукнувся на релігійний поклик, очоливши парафію.

Між першим Папою-американцем Левом XIV та президентом Дональдом Трампом існує публічний конфлікт, пов'язаний з веденням республіканцем війни проти Ірану та утисками прав мігрантів. Трамп навіть заявив, що такий Папа Римський йому не потрібен, чим викликав обурення католиків у США та по всьому світу.