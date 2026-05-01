Reuters: США розширили санкції проти уряду Куби

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю підписав указ про розширення американських санкцій проти уряду Куби.

Про це повідомили агенція Reuters два представники Білого дому.

Нові санкції спрямовані проти осіб, організацій та пов’язаних структур, які підтримують силовий апарат кубинського уряду або причетні до корупції чи серйозних порушень прав людини. Також під санкції можуть потрапити агенти, чиновники та прихильники уряду.

Поки що не уточнюється, які саме особи чи компанії вже потрапили під нові обмеження. Указ також дозволяє запроваджувати вторинні санкції проти тих, хто проводить або сприяє фінансовим операціям із підсанкційними структурами.

Представники Білого дому заявили, що указ містить приховане попередження Кубі через її зближення з Іраном та такими угрупованнями, як Хезболла.

«Куба створює сприятливе середовище для діяльності ворожих іноземних спецслужб, військових і терористичних операцій менш ніж за 100 миль від території США», – сказав один із чиновників.

США давно вимагають від Куби відкрити державну економіку, виплатити компенсації за майно, націоналізоване урядом Фіделя Кастро, а також провести «вільні та чесні» вибори.

На початку року США вже посилили тиск на острів, зупинивши постачання венесуельської нафти після усунення Мадуро 3 січня. Трамп також погрожував високими митами будь-якій країні, яка постачатиме нафту Кубі, після чого Мексика припинила поставки.

Дефіцит пального спричинив на Кубі три масштабні загальнонаціональні блекаути та змусив багато іноземних авіакомпаній призупинити польоти на острів.