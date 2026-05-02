Reuters: Пісторіус прокоментував рішення США вивести війська з Німеччини

Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус відреагував на рішення Пентагону вивести американські війська з ФРН. І заявив, що дії США мають спонукати європейців до подальшого зміцнення власної оборони, пише Reuters.
У п'ятницю Пентагон заявив, що Сполучені Штати виведуть 5000 своїх солдатів з Німеччини зі своєї найбільшої європейської бази, через конфлікт Дональда Трампа із Фрідріхом Мерцом на тлі війни в Ірані.
Пісторіус наголосив, що тепер європейці повинні взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку: "Ми, європейці, повинні взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку. Німеччина на правильному шляху, – підкреслив міністр.
За словами очільника Міноборони, Німеччина розширює Бундесвер, збільшує закупівлі озброєння та розвиває військову інфраструктуру.
Пісторіус відзначив, що присутність військ США в Європі відповідає інтересам як європейських країн, так і Вашингтона: "Присутність американських солдатів у Європі, і особливо в Німеччині, відповідає нашим інтересам і інтересам Сполучених Штатів", – наголосив він.
За словами Пісторіуса, наразі в Німеччині перебуває майже 40 тисяч американських військовослужбовців.
Контекст
- Трамп звинувачував Мерца у підтримці ідеї набуття Іраном ядерної зброї, хоча канцлер лише заявив, що представники ісламської республіки "принижують" американський народ своїм способом ведення переговорів без жодного реального прогресу.
- У Пентагоні риторику Берліна розкритикували як таку, що не допомагає досягненню миру і не відповідає статусу США у світі. Урядовці додали, що виведення 5 тисяч солдатів з Німеччини займе від 6 до 12 місяців.