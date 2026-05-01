Трамп незадоволений пропозицією Ірану щодо мирної угоди

Президент США Дональд Трамп заявив, що не задоволений останньою пропозицією Ірану щодо можливого укладення угоди про припинення війни.
Про це він сказав журналістам у Білому домі, повідомляє CNN.
За словами американського президента, Тегеран начебто демонструє зацікавленість у переговорах, однак запропоновані умови не відповідають очікуванням Вашингтона.
"Вони хочуть укласти угоду. Я нею незадоволений", – сказав Трамп.
Він не уточнив, які саме положення іранської пропозиції є неприйнятними, але висловив сумнів, що керівництво Ірану взагалі здатне досягти остаточної домовленості щодо врегулювання конфлікту.
"Вони зробили значні кроки, але я не впевнений, чи вони коли-небудь досягнуть мети", – зазначив президент США, коментуючи перспективи переговорів.
Трамп також заявив, що всередині іранського керівництва існують серйозні розбіжності.
"Керівництво дуже роз'єднане. Там є дві-три групи, можливо, чотири, і це дуже роз'єднане керівництво. І з огляду на це, вони всі хочуть укласти угоду, але вони всі заплуталися", – додав він.
- Адміністрація Трампа стверджує, що війна проти Ірану завершена, аби уникнути обов'язкового погодження Конгресом бойових дій тривалістю понад 60 діб. При цьому не виключено, що Вашингтон оголосить операцію проти Ірану, але вже під новою назвою.