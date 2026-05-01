Трамп незадоволений пропозицією Ірану щодо мирної угоди

"Вони хочуть укласти угоду. Я нею незадоволений", – сказав Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не задоволений останньою пропозицією Ірану щодо можливого укладення угоди про припинення війни.

Про це він сказав журналістам у Білому домі, повідомляє CNN.

За словами американського президента, Тегеран начебто демонструє зацікавленість у переговорах, однак запропоновані умови не відповідають очікуванням Вашингтона.

"Вони хочуть укласти угоду. Я нею незадоволений", – сказав Трамп.

Він не уточнив, які саме положення іранської пропозиції є неприйнятними, але висловив сумнів, що керівництво Ірану взагалі здатне досягти остаточної домовленості щодо врегулювання конфлікту.

"Вони зробили значні кроки, але я не впевнений, чи вони коли-небудь досягнуть мети", – зазначив президент США, коментуючи перспективи переговорів.

Трамп також заявив, що всередині іранського керівництва існують серйозні розбіжності.

"Керівництво дуже роз'єднане. Там є дві-три групи, можливо, чотири, і це дуже роз'єднане керівництво. І з огляду на це, вони всі хочуть укласти угоду, але вони всі заплуталися", – додав він.