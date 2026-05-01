Державні медіа поширили фотографію, на якій вона сидить з двома військовослужбовцями у формі. Однак її син заявив, що це фото з 2022 року.

Затриману колишню лідерку М'янми Аун Сан Су Чжі перевели під домашній арешт. Про це повідомляє BBC з посиланням на місцеві медіа.

80-річна лауреатка Нобелівської премії перебуває під вартою – ймовірно, у військовій в'язниці в столиці Нейп'їдо – з моменту її усунення з посади унаслідок військового перевороту в 2021 році. До її обвинувачень з того часу додали "підбурювання до заворушень", порушення санітарно-епідеміологічних правил, введених через пандемію коронавірусу та корупцію.

У заяві військового лідера Мін Аун Хлайна, який очолив переворот, йдеться, що він “змінив термін її покарання на відбування у визначеному місці проживання”.

Аун Сан Су Чжі прийшла до влади в 2015 році після того, як тодішні правителі М'янми запровадили демократичні реформи. До цього, упродовж десятиліть військового правління, вона була продемократичною активісткою, а перед цим 15 років перебувала під домашнім арештом.

Державні ЗМІ поширили фотографію, на якій вона сидить з двома військовослужбовцями у формі. Але її син Кім Аріс сказав, що скептично ставиться до цієї інформації. За його словами, у нього навіть немає доказів того, що вона жива. Він додав, що фотографія “безглузда”, оскільки її було зроблено у 2022 році.

“… поки мені не дозволять поспілкуватися з нею, або поки хтось не зможе незалежно перевірити її стан та місцезнаходження, я нічому не повірю”, – підкреслив чоловік.

Наразі нічого не відомо про її здоров'я чи умови життя, а Кім Аріс ще у грудні заявляв, що роками не мав від неї жодних звісток.

Її юридична команда повідомила Reuters, що захисники не отримували прямих повідомлень про її домашній арешт. Адвокати Аун Сан Су Чжі не бачили жінку понад три роки.

Єдине зображення Аун Сан Су Чжі, оприлюднене до четверга, було зроблене під час судового засідання у травні 2021 року – на початку серії процесів за звинуваченнями, які вважають сфабрикованими. Відтоді її 33-річний термін ув'язнення кілька разів скорочувався.

Раптова поява політикині в державних ЗМІ свідчить про те, що військове керівництво може готуватися до подальших змін у її статусі – можливо, до її часткового або повного звільнення. Лідер державного перевороту Мін Аун Хлайн прагне покласти край міжнародній ізоляції свого режиму та виглядає впевненішим після низки перемог на полі бою проти озброєних опозиційних груп.