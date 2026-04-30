Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Пауелл не піде з ФРС після завершення повноважень голови і заблокує призначення Трампа

Термін повноважень Джерома Пауелла закінчується 15 травня. 

Голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл
Голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл рішуче виступив на захист незалежності центрального банку.

Про це повідомляє France24.

Він готується завершити восьмирічний термін на посаді голови, який відзначився образами та судовими позовами за часів адміністрації президента Дональда Трампа.

Термін повноважень Пауелла закінчується 15 травня. На пресконференції з питань роботи на посаді керівника у середі він оголосив, що продовжуватиме обіймати посаду керуючого ФРС ще деякий час – навіть після звільнення з керівної посади.

Це рішення викликало незадоволення Трампа, який заявив, що Пауелл лишається лише тому, що “не може знайти роботу більше ніде”.

Під час каденції Пауелла ФРС опинилася під жорстким тиском Трампа, що викликало побоювання щодо втрати незалежності регулятора.

Трамп назвав Пауелла “дурнем” та “ідіотом”, розкритикувавши голову ФРС за те, що він не знизив відсоткові ставки більш агресивно.

Міністерство юстиції також розпочало розслідування щодо ФРС та Пауелла щодо перевищення бюджету на ремонт штаб-квартири центрального банку. Але минулої п'ятниці Мін'юст заявив, що наразі припинить розслідування. За словами Пауелла, міністерство надало гарантії, що не відновлюватиме розслідування без відповідного запиту від генерального інспектора ФРС.

Пауелл також наголосив на необхідності ізолювати Федеральну резервну систему від політичного впливу.

Читайте також
