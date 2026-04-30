Пауелл не піде з ФРС після завершення повноважень голови і заблокує призначення Трампа

Голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл рішуче виступив на захист незалежності центрального банку.

Про це повідомляє France24.

Він готується завершити восьмирічний термін на посаді голови, який відзначився образами та судовими позовами за часів адміністрації президента Дональда Трампа.

Термін повноважень Пауелла закінчується 15 травня. На пресконференції з питань роботи на посаді керівника у середі він оголосив, що продовжуватиме обіймати посаду керуючого ФРС ще деякий час – навіть після звільнення з керівної посади.

Це рішення викликало незадоволення Трампа, який заявив, що Пауелл лишається лише тому, що “не може знайти роботу більше ніде”.

Під час каденції Пауелла ФРС опинилася під жорстким тиском Трампа, що викликало побоювання щодо втрати незалежності регулятора.

Трамп назвав Пауелла “дурнем” та “ідіотом”, розкритикувавши голову ФРС за те, що він не знизив відсоткові ставки більш агресивно.

Міністерство юстиції також розпочало розслідування щодо ФРС та Пауелла щодо перевищення бюджету на ремонт штаб-квартири центрального банку. Але минулої п'ятниці Мін'юст заявив, що наразі припинить розслідування. За словами Пауелла, міністерство надало гарантії, що не відновлюватиме розслідування без відповідного запиту від генерального інспектора ФРС.

Пауелл також наголосив на необхідності ізолювати Федеральну резервну систему від політичного впливу.