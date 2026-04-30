Президент України Володимир Зеленський доручив зв’язатися з командою Трампа щодо російської пропозиції припинити вогонь на 9 травня.

“Доручив нашим представникам зв’язатись із командою президента Сполучених Штатів і з’ясувати деталі російської пропозиції про короткострокову тишу”, – написав Зеленський у Telegram.

Він зазначив, що Україна прагне миру й забезпечує необхідну дипломатичну роботу для реального закінчення цієї війни.

“З’ясуємо, про що конкретно йдеться: про кілька годин безпеки для параду в Москві чи про щось більше. Наша пропозиція – припинити вогонь довгостроково, гарантувати надійну безпеку для людей і довготривалий мир”, – повідомив президент.

Він додав, що Україна готова працювати заради цього в будь-якому достойному та ефективному форматі.