Зеленський доручив зв’язатися з командою Трампа і з’ясувати деталі російської пропозиції про “короткострокову тишу”

Глава держави зауважив, що пропозиція України – припинити вогонь довгостроково.

Зеленський доручив зв’язатися з командою Трампа і з’ясувати деталі російської пропозиції про “короткострокову тишу”
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський доручив зв’язатися з командою Трампа щодо російської пропозиції припинити вогонь на 9 травня

“Доручив нашим представникам зв’язатись із командою президента Сполучених Штатів і з’ясувати деталі російської пропозиції про короткострокову тишу”, – написав Зеленський у Telegram

Він зазначив, що Україна прагне миру й забезпечує необхідну дипломатичну роботу для реального закінчення цієї війни. 

“З’ясуємо, про що конкретно йдеться: про кілька годин безпеки для параду в Москві чи про щось більше. Наша пропозиція – припинити вогонь довгостроково, гарантувати надійну безпеку для людей і довготривалий мир”, – повідомив президент. 

Він додав, що Україна готова працювати заради цього в будь-якому достойному та ефективному форматі.

