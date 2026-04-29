Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони України оприлюднила заяву щодо операції "Мідас" і ймовірних зв’язків між колишнім міністром оборони Рустемом Умєровим, підсанкційним бізнесменом Тимуром Міндічем та компанією "Fire Point", вітчизняним постачальником дронів і ракет.

"У зв’язку з тим, що суспільство отримало неверифіковані, але вагомі свідчення про зв’язки між колишнім Міністром оборони України Рустемом Умєровим, підсанкційним бізнесменом Тимуром Міндічем та компанією "Fire Point", Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони України повідомляє про наступне:

З матеріалів, які мають антикорупційні органи (НАБУ і САП, - ред.), випливає, що фактичним власником компанії "Fire Point" колишній Міністр оборони вважає Тимура Міндіча. Всі дані беззаперечно вказують на те, що Тимур Міндіч справді є або одним з бенефіціарів компанії, або єдиним справжнім бенефіціаром", – ідеться у заяві.

У ГАР МОУ наголошують, що у разі юридичного підтвердження цього факту, рішення суду, "Fire Point" втратить право постачати продукцію для Сил оборони України через перебування Міндіча під санкціями.

Також зазначається, що компанія могла надати неправдиву інформацію про своїх бенефіціарів, що може стати підставою для штрафів і надання їй статусу ризикового постачальника.

"Тож маємо складну, багатошарову проблему. Де-юре підсанкційний бізнесмен і досі не має жодного відношення до вказаної компанії і теоретично може перебувати в цьому статусі ще довгі роки, поки триватимуть суди та апеляції. Де-факто все суспільство переконалося у зв’язках Міндіча і компанії "Fire Point". І це закріпиться у свідомості як українців, так і міжнародних партнерів", – наголошують у заяві.

Окремо піднімається питання вибору державної стратегії: з одного боку – дотримання законодавства, з іншого – забезпечення безперебійного постачання продукції для війська, яке активно використовує вироби "Fire Point".

При цьому ГАР МОУ наголошує на важливості морального аспекту та необхідності дистанціювання влади від осіб, причетних до можливих корупційних практик.

У своїй оцінці рада вказує, що дії Рустема Умєрова можуть містити ознаки зловживання владою (ст. 364 ККУ) та розголошення державної таємниці (ст. 328 ККУ).

Дії Тимура Міндіча, за їхньою позицією, можуть підпадати під ознаки зловживання впливом (ст. 369-2 ККУ) та підбурювання до нецільового використання коштів.

"Виходячи з вищезазначеного, ГАР МОУ закликає:

Негайно відсторонити Рустема Умєрова від посади Секретаря РНБОУ .

. Президенту України як Голові РНБОУ ініціювати процес селективної (часткової) націоналізації компанії "Fire Point" в українських резидентів, що дозволить, за виконання деяких умов, продовжити безперебійне постачання продукції на фронт без збагачення осіб, долучених до корупційних зловживань.

У раді також заявили про готовність долучитися до роботи цієї групи з метою якнайшвидшого вирішення ситуації.

Контекст

УП опублікувала раніше публічно невідому частину так званих плівок Міндіча – перехоплених у липні 2025-го розмов фігурантів справи про корупцію в “Енергоатомі” за участі топпосадовців.

Вони складаються з трьох розмов, які Міндіч проводив у різні дні в липні 2025: із колишнім першим радником президента Сергієм Шефіром, із Наталією, що займається будівництвом маєтків – ймовірно, кооперативу "Династія" та з Рустемом Умєровим, який на той час був міністром оборони.

Серед людей, з якими Міндіч говорив на цих плівках, є чинний посадовець – це секретар РНБО Рустем Умєров. Про ймовірний вплив Міндіча на нього прокурор САП заявляв на суді ще влітку минулого року. Сам він вплив заперечив: "Будь-які спроби пов’язати мою роботу в Міністерстві оборони з «впливом» якихось осіб – безпідставні. На посаді міністра я регулярно зустрічався з виробниками та постачальниками техніки й озброєння, лобістами тощо. Зокрема, була зустріч з Тимуром Міндічем, на якій було піднято питання щодо бронежилетів за контрактом. У підсумку контракт було розірвано через невідповідність продукції вимогам і ніякий продукт не був поставлений".

ГАР міноборони повідомила, що ймовірно пов'язана з Міндічем компанія "Мілікон ЮА" намагалася продати армії китайські бронежилети під виглядом ізраїльських. Для цього провели два підозрілі тендери. Однак військові відмовилися приймати неякісну продукцію.

Умєров у справі Міндіча має статус свідка.

Сам Міндіч, коментуючи розмови з Умєровим у спілкуванні з Олексієм Гончаренком, казав, що хотів "допомогти” з бронежилетами, бо там був “беспрєдєл”.